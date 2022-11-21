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НБУ випустив пам’ятну медаль "Місто героїв – Харків"

Аверс медалі містить колаж із визначних пам’яток міста.

НБУ випустив пам’ятну медаль "Місто героїв – Харків"
Фото: пресслужба НБУ

Національний банк України випустив пам’ятну медаль "Місто героїв – Харків". 

Пам’ятна медаль виготовлена з нейзильберу, наклад - до 100 тис. шт. (у тому числі до 50 тис. шт. у 2022 році), повідомляє прес-служба НБУ.

Пам’ятна медаль "Місто героїв – Харків" - друга медаль із серії, присвяченої українським містам, які довели всьому світу, що здатні витримати будь-які випробування заради свободи та гідності.

Аверс медалі містить колаж із визначних пам’яток міста: харківський Кобзар - пам’ятник Тарасові Шевченку, один із найкращих зразків монументального мистецтва; пам’ятка, що входить до світової спадщини ЮНЕСКО, - будівля Держпрому, зведена в 1920-х роках у стилі конструктивізму; альтанка-фонтан "Дзеркальний струмінь".

На аверсі медалі також відкарбовані рядки з історичного роману Ліни Костенко "Берестечко": "Чи справді вірив я у перемогу в такій тяжкій нерівній боротьбі? Так, вірив я. Найперше вірив - Богу. І вірив людям. Людям і собі".

На реверсі медалі у верхній частині зображено побиті та понівечені снарядами і бомбами будівлі Харкова, у нижній - стилізована панорама міста з його історичними пам’ятками та половецькими кам’яними бабами з гори Кременець біля Ізюма - пам’ятки сакрального мистецтва (IX-XIII століть).

Нагадаємо, Національний банк започаткував серію пам’ятних медалей, присвячених містам героїв. Першу пам’ятну медаль, присвячену щойно звільненому з тимчасової окупації Херсону, презентовано 19 листопада. Надалі у планах Національного банку випустити пам’ятну медаль "Місто героїв - Маріуполь" (25 листопада) та пам’ятну медаль "Київщина. Міста героїв: Буча, Гостомель, Ірпінь" (5 грудня).

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