Операція на Кінбурнській косі вимагає тиші, - ОК "Південь"

Зараз триває військова операція на Кінбурнській косі у Миколаївській області.

Ця військова операція вимагає інформаційної тиші, заявила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, інформує 24 канал.

Зазначимо, що ця територія важлива й на тлі розмов про можливу участь Миколаївського порту в зерновій угоді. Адже для того, щоб "зерновий коридор" працював безпечно, там не повинно бути російських окупантів.

"Ми продовжуємо бойову роботу. Щойно буде результат, ми про нього прозвітуємо", – сказала речниця.

Також речниця підкреслила, що зараз географія району дозволяє росіянам підтягувати туди резерви з тимчасово захопленої території. Однак при цьому Кінбурнська коса оточена водою, що ускладнює можливості для укріплення росіян.

За її словами, цей регіон "не настільки потужний, щоб витримати велике скупчення військ". Також на боці українських військ і погода.

"У цей час там зазвичай дуже сильно штормить. І втриматися, навіть просто перебуваючи на місці, неможливо. Дуже потужні вітри, шторми, навіть природа змиває і зливає ворога з цієї землі",– сказала Гуменюк.

Нагадаємо, що 18 листопада стало відомо, що українські захисники знищили осередок окупантів у цьому регіоні. Росіяни звідти обстрілювали буксири і зернові баржі в Дніпро-Бузькому лимані.

Уночі 20 листопада військові РФ обстріляли з реактивних систем залпового вогню акваторію і населений пункт Очаківської громади Миколаївської області, виникла пожежа.