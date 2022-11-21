Російський окупант, який розстріляв на Чернігівщині авто з родиною, постане перед судом

Він з іншими загарбниками розстріляв автомобіль, де перебували подружня пара, їхня донька і зять.

Прилуцька окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо російського військового, котрий розстріляв на Чернігівщині автомобіль з родиною.

Про це повідомили в пресслужбі Чернігівської обласної прокуратури.

Зловмисника підозрюють у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством, вчиненого групою осіб (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 438 КК України).

Фото: Чернігівська обласна прокуратура

За даними слідства, 26 лютого військовослужбовці РФ, перебуваючи в селі Крупичполе Прилуцького району, помітили цивільне авто. Воно зупинилося, аби дати дорогу військовій техніці росіян. В автомобілі перебували подружня пара, їхня донька і зять.

"Обвинувачений спільно з іншими військовими РФ відразу відкрили прицільний вогонь по автомобілю та його пасажирах. У подальшому, вважаючи, що всі четверо осіб загинули, російські військовослужбовці залишили місце вчинення злочину", - розповіли в прокуратурі.

В результаті жінка загинула, а інші члени родини отримали тілесні ушкодження різного ступеня важкості.

Особу військового РФ встановили і здобули достатні докази його причетності до інкримінованого злочину.

Нагадаємо, підозру окупант отримав у вересні 2022-го.

Українські правоохоронці зареєстрували понад 47 000 злочинів російських військових в Україні. Крім того, зареєстровано 14 932 злочини проти національної безпеки.