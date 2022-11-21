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В Україні уперше повідомили про підозру в екоциді

Серед підозрюваних - начальник та майстер цеху теплопостачання одного із господарських товариств.

В Україні уперше оголосили підозру в учиненні екоциду.

Про це повідомили в пресслужбі Офісу Генерального прокурора.

Серед підозрюваних - начальник та майстер цеху теплопостачання одного із підприємств, яке займається виготовленням картонно-паперової продукції.

"Слідством встановлено, що начальник та майстер цеху тепловодопостачання підприємства з жовтня 2017 по січень 2021 року, з використанням можливостей технологічного обладнання очисних споруд, здійснили скид недостатньо очищених зворотних вод у річку, яка є притокою р. Случ. Це спричинило перевищення нормованих значень забруднюючих, завислих речовин та речовин, скидання яких не передбачено дозволами на спеціальне водокористування", - розповіли в ОГП.

Через дії підозрюваних на ділянці близько 4 км від місця скиду зворотних вод зникла річкова флора і фауна.

В Офісі Генпрокурора зазначили, що згідно з висновками інженерно-екологічної експертизи, відновлення та відтворення флори і фауни неможливі.

Нагадаємо, нещодавно українці запустили міжнародну кампанію з вимогою покарати Росію за екоцид.

Штучний інтелект створив картини із тваринами, які можуть зникнути через війну в Україні. Серію робіт у межах міжнародної кампанії #StopEcocideUkraine представила організація UAnimals.

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