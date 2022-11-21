Президент України Володимир Зеленський вручив нагороди військовослужбовцям і цивільним у День Гідності та Свободи й День Десантно-штурмових військ.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Орденами "Золота Зірка" нагородили:

капітана Дениса Макаровського . Під його командуванням розвідгрупи забезпечували якісне проведення наземної та аеророзвідки, неодноразово завдавали значних втрат живій силі й техніці росіян, а також брали участь у знищенні підрозділу ворожого центру підготовки біля села Долина на Донеччині, відбитті атаки на Лозову, у боях за звільнення Лимана. У жовтні вони відбили понад 10 спроб наступу окупантів у районі Білогорівки Луганської області.

. Під його командуванням розвідгрупи забезпечували якісне проведення наземної та аеророзвідки, неодноразово завдавали значних втрат живій силі й техніці росіян, а також брали участь у знищенні підрозділу ворожого центру підготовки біля села Долина на Донеччині, відбитті атаки на Лозову, у боях за звільнення Лимана. У жовтні вони відбили понад 10 спроб наступу окупантів у районі Білогорівки Луганської області. майора Віталія Бохонка (посмертно). Майор командував парашутно-десантним батальйоном біля Новоселівки Донецької області. Він зміг утриматилінію оборони району та не допустив прориву росіян. Під час артилерійського обстрілу поблизу населеного пункту Зайцеве майор був важко поранений і помер від травм. Нагороду вручили дружині майора.

(посмертно). Майор командував парашутно-десантним батальйоном біля Новоселівки Донецької області. Він зміг утриматилінію оборони району та не допустив прориву росіян. Під час артилерійського обстрілу поблизу населеного пункту Зайцеве майор був важко поранений і помер від травм. Нагороду вручили дружині майора. сержанта Олега Мороза (посмертно). Сержант 24 лютого зупинив просування сил росіян біля населеного пункту Щастя. Ризикуючи своїм життям, він під щільним обстрілом вивів на середину мосту через річку Сіверський Донець автомобіль із великою кількістю вибухівки та підірвав його. Знищення мосту не дало окупантам змоги захопити місто і прорвати лінію фронту. 10 червня Олег Мороз загинув у бою під Слов’янськом.

Також Зеленський вручив "Хрест бойових заслуг" полковнику Олегу Апостолу, який на початку вересня особисто керував десантно-штурмовими підрозділами під час деокупації Харківської області. Найвищу військову відзнаку отримав і капітан Олександр Корчинський. Під його керівництвом з 24 лютого органи розвідки забезпечували якісне виконання бойових завдань. Також "Хрест бойових заслуг" отримав старший лейтенант Павло Красюн. У кінці березня під час виконання бойового завдання розрахунком гаубиці Д-30 у взаємодії з мінометною батареєю лейтенант завдав вогневого ураження по живій силі та засобах противника в районах населених пунктів Калинівське та Костромка. Красюн також здійснював командування артилерійською батареєю на напрямку дій бригади Нова Одесса – Єланець.

Із нагоди Дня Гідності та Свободи Президент вручив ордени Богдана Хмельницького І та ІІ ступенів, ордени "За мужність" І, ІІ та ІІІ ступенів, орден "За заслуги" ІІІ ступеня та медаль "За врятоване життя".

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Нагадаємо, нещодавно Зеленський провів зустріч зі спікеркою Сеймасу Литовської Республіки Вікторією Чмілітє-Нільсен і вручив їй орден князя Ярослава Мудрого ІІ ступеня.

До цього орден "За заслуги" ІІІ ступеня отримав американський актор, кінорежисер, лауреат премії "Оскар" Шон Пенн.