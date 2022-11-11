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Зеленський зустрівся зі спікеркою Сеймасу Литви

Під час зустрічі співрозмовники підкреслили, що арештовані й заморожені російські активи мають піти на відновлення України.

Зеленський зустрівся зі спікеркою Сеймасу Литви
Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі спікеркою Сеймасу Литовської Республіки Вікторією Чмілітє-Нільсен.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Нільсен перебуває з візитом у нашій державі в межах проведення Парламентської асамблеї України та Литви.

Зеленський подякував Литві за послідовну політичну, фінансову, гуманітарну підтримку та оборонну допомогу. 

Під час зустрічі співрозмовники підкреслили, що арештовані й заморожені російські активи мають піти на відновлення України.

Також Президент і Чмілітє-Нільсен обговорили подальшу взаємодію на шляху європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Наприкінці зустрічі Президент вручив спікерці Сеймасу Литви орден князя Ярослава Мудрого ІІ ступеня - за значні особисті заслуги у зміцненні міждержавної співпраці, підтримку суверенітету й територіальної цілісності нашої держави.

Нагадаємо, Вікторія Чміліте-Нільсен прибула до України вчора, 10 листопада. Вона зустрілася з заступницею Голови Верховної Ради Оленою Кондратюк і відвідала Бучу, Ірпінь і Бородянку, які були понівечені російськими обстрілами.

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