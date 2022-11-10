До Києва з візитом прибула спікерка Сейму Литви

Вона наголосила, що Україна зараз бореться не лише за свою свободу, а й всієї Європи.

До України з візитом прибула спікерка Сейму Литви Вікторія Чміліте-Нільсен. Вона наголосила, що литовці прагнуть якомога скоріше бачити Україну повноправним членом Європейського Союзу.

Про це повідомили на сайті Верховної Ради. Високопосадовиця зустрілася з заступницею голови Верховної ради Оленою Кондратюк і відвідала разом із нею Бучу, Ірпінь і Бородянку, що були понівечені російськими обстрілами.

"Україна сьогодні бореться не тільки за свою свободу, але і за свободу усієї Європи. Ми захоплюємося Українським народом і дуже цінуємо те, що ви робите. Ми будемо працювати разом, щоб якомога скоріше бачити Україну повноправним членом Європейського Союзу", – сказала Вікторія Чмілітє-Нільсен.

Фото: Верховна Рада

Кондратюк подякувала Литві за передачу генераторів для Київської області, яка страждає від постійних терористичних атак Росії на енергетичну інфраструктуру. Також вона висловила вдячність за допомогу з відновленням зруйнованого дитсадка в м. Ірпінь.

Литва серед країн Євросоюзу є одним із найвідданіших союзів України в боротьби з розвʼязаною Росією повномасштабною війною.