Наступний саміт НАТО відбудеться у Вільнюсі

На порядку денному буде збільшення витрат на оборону, а також підтримка України.

Лідери країн НАТО зберуться на наступний саміт у Вільнюсі 11-12 липня 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального секретаря генерального секретаря альянсу Єнса Столтенберга.

На порядку денному буде збільшення витрат на оборону, а також - підтримка України.

"Ми стикаємося з найскладнішим і непередбачуваним безпековим середовищем з часів холодної війни. Зустріч у Вільнюсі надасть главам держав і урядів країн НАТО можливість узгодити подальші кроки щодо зміцнення нашого стримування і оборони і розглянути питання про значне збільшення витрат на оборону, а також продовжити нашу підтримку України", - наголосив Столтенберг.

Він також зазначив, що в епоху стратегічної конкуренції "трансатлантичний зв'язок між Європою і Північною Америкою в рамках НАТО, як і раніше, має важливе значення для безпеки нашого мільярда громадян".

Столтенберг висловив подяку Литві за проведення саміту.

"Литва є життєво важливим союзником НАТО. Як сторона багатонаціональної бойової групи, що приймає, Литва допомагає забезпечити сильне стримування і захист для всього Альянсу", - сказав він.

Нагадаємо, востаннє лідери Альянсу зустрічалися у Мадриді в червні. Головною темою зустрічі була війна в Україні. Також країни-члени НАТО ухвалили нову концепцію, що визначає основні цілі і завдання Альянсу. В ухваленому документі зокрема вказано: "Сильна і незалежна Україна є життєво необхідною для стабільності Євроатлантичного простору. Поведінка Москви відображає модель агресивних дій Росії відносно її сусідів та більш широкої трансатлантичної спільноти".

Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua "Про Україну НЕ без України. Що кому пообіцяли на саміті НАТО в Мадриді".