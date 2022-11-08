Нардепка Королевська 16 років приховувала в деклараціях нерухомість в Підмосковʼї, – "Схеми"
Нардепка Королевська 16 років приховувала в деклараціях нерухомість в Підмосковʼї, – "Схеми"
На Львівщині у вівторок запроваджено погодинні вимкнення світла
На Львівщині у вівторок запроваджено погодинні вимкнення світла
Митрополиту УПЦ Іонафану повідомили про підозру
Митрополиту УПЦ Іонафану повідомили про підозру
ОК "Південь" показало фото збитого "шахеда": "Хлопці вже чатують за наступними"
За добу ЗСУ знищили ще 530 російських окупантів
За добу ЗСУ знищили ще 530 російських окупантів
"KRAKEN" опублікував відео Куп'янської наступальної операції та звільнення низки населених пунктів
"KRAKEN" опублікував відео Куп'янської наступальної операції та звільнення низки населених пунктів
​А що там, у темряві?
​А що там, у темряві?
Минулого ранку в Польщі внаслідок ДТП перекинувся мікроавтобус із українцями, - RMF24
Минулого ранку в Польщі внаслідок ДТП перекинувся мікроавтобус із українцями, - RMF24
ГоловнаСвіт

ЄС заморозив російські активи на 17 млрд євро, з них 5,5 млрд - у Люксембурзі

Також Люксембург надав нашій державі військову допомогу в розмірі 72 мільйони євро (це 16% оборонного бюджету).

ЄС заморозив російські активи на 17 млрд євро, з них 5,5 млрд - у Люксембурзі
Фото: rada.gov.ua

Євросоюз заморозив російські активи на суму 17 мільярдів євро. З них 5,5 мільярда євро знаходяться в Люксембурзі, повідомляє RTL.

У той ж час Люксембург надав нашій державі військову допомогу в розмірі 72 мільйони євро (це 16% його оборонного бюджету).

Як зазначив у своєму виступі міністр закордонних справ Люксембургу Жан Ассельборн, міжвідомча комісія з контролю за обмежувальними заходами у фінансовому секторі ефективно працює над впровадженням санкцій щодо Росії на національному рівні. 

"Разом з Міністерством економіки та Міністерством фінансів ми створили довідкову службу в Торгово-промисловій палаті, щоб супроводжувати та направляти наші компанії в цьому новому середовищі й таким чином забезпечити послідовне та повне впровадження санкцій", - зазначив Ассельборн.

Він додав, що Євросоюз тісно співпрацює щодо запровадження санкцій зі США, Канадою, Великобританією та Японією.

"Низка країн наразі частково або повністю приєдналися до наших санкцій, інші наслідуватимуть їхній приклад. Ми знаємо, що не всі 193 члени ООН це роблять. Вплив Росії у багатьох країнах як політично, так і з точки зору постачання зброї, дуже великий", - зауважив міністр. 

Нагадаємо, станом на початок червня банки та фінансові організації Люксембурга заморозили активи росіян на €4,267 млрд.

Комісар Європейського Союзу з питань юстиції Дідьє Рейндерс назвав держави, які заморозили найбільше російських активів з-поміж інших членів ЄС. За його словами, на Німеччину, Францію, Ірландію, а також Австрію, Бельгію та Люксембург припадає майже всі 13,9 млрд євро (із 14 млрд) росактивів, заморожених у 27 країнах ЄС.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також