ЄС заморозив російські активи на 17 млрд євро, з них 5,5 млрд - у Люксембурзі

Також Люксембург надав нашій державі військову допомогу в розмірі 72 мільйони євро (це 16% оборонного бюджету).

Євросоюз заморозив російські активи на суму 17 мільярдів євро. З них 5,5 мільярда євро знаходяться в Люксембурзі, повідомляє RTL.

У той ж час Люксембург надав нашій державі військову допомогу в розмірі 72 мільйони євро (це 16% його оборонного бюджету).

Як зазначив у своєму виступі міністр закордонних справ Люксембургу Жан Ассельборн, міжвідомча комісія з контролю за обмежувальними заходами у фінансовому секторі ефективно працює над впровадженням санкцій щодо Росії на національному рівні.

"Разом з Міністерством економіки та Міністерством фінансів ми створили довідкову службу в Торгово-промисловій палаті, щоб супроводжувати та направляти наші компанії в цьому новому середовищі й таким чином забезпечити послідовне та повне впровадження санкцій", - зазначив Ассельборн.

Він додав, що Євросоюз тісно співпрацює щодо запровадження санкцій зі США, Канадою, Великобританією та Японією.

"Низка країн наразі частково або повністю приєдналися до наших санкцій, інші наслідуватимуть їхній приклад. Ми знаємо, що не всі 193 члени ООН це роблять. Вплив Росії у багатьох країнах як політично, так і з точки зору постачання зброї, дуже великий", - зауважив міністр.

Нагадаємо, станом на початок червня банки та фінансові організації Люксембурга заморозили активи росіян на €4,267 млрд.

Комісар Європейського Союзу з питань юстиції Дідьє Рейндерс назвав держави, які заморозили найбільше російських активів з-поміж інших членів ЄС. За його словами, на Німеччину, Францію, Ірландію, а також Австрію, Бельгію та Люксембург припадає майже всі 13,9 млрд євро (із 14 млрд) росактивів, заморожених у 27 країнах ЄС.