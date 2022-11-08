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Канали комунікації між США і Кремлем лишаються відкритими, – Джейк Салліван

Він запевнив, що американські посадовці чітко розуміють, із ким мають справу. 

Канали комунікації між США і Кремлем лишаються відкритими, – Джейк Салліван
Фото: Facebook/U.S. Embassy Kyiv Ukraine

Радник з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що канали комунікації між Вашингтоном і Кремлем залишаються відкритими. Підтримка контактів із Кремлем – "в інтересах" США, цитує заяву радника BBC.

Однак він наголосив, що посадовці "чітко розуміють, із ким мають справу".

The Wall Street Journal писала, що Салліван провів конфіденційні переговори зі своїм російським колегою, секретарем ради безпеки Миколою Патрушевим і старшим радником Кремля з питань зовнішньої політики Юрієм Ушаковим протягом останніх кількох місяців.

Джерела газети серед високопосадовців заявили, що сторони обговорювали запобігання ризикам ядерної ескалації, але не говорили про перемовини щодо закінчення війни. 

У жовтні Салліван говорив, що будь-яке використання ядерної зброї матиме катастрофічні наслідки для Москви. Він зазначав, що американські посадовці проговорили масштаби потенційної відповіді США на удар росіян в приватних розмовах з посадовцями Росії. 

Джейк Салліван 4 листопада перебував із візитом у Києві. 

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