Румунія всебічно підтримуватиме Київ у протидії збройній агресії Росії, - посол

Сьогодні, 7 листопада, заступник міністра закордонних справ України Євген Перебийніс зустрівся з послом Румунії в Україні Александру Віктором Мікулою.

Про це повідомила пресслужба МЗС України.

“Посол Румунії запевнив, що Бухарест і надалі всебічно підтримуватиме Київ у протидії збройній агресії Росії”, - йдеться у повідомленні.

В свою чергу, Євген Перебийніс подякував за підтримку Румунією суверенітету і територіальної цілісності України та надання гуманітарної та іншої допомоги нашій країні.

Український дипломат також відзначив готовність Румунії долучитися до реалізації проєктів з відбудови України.

Стороні обговорили питання європейської та євроатлантичної інтеграції України та розвиток прикордонної інфраструктури, зокрема відкриття нових пунктів пропуску на українсько-румунському кордоні.

Як раніше повідомлялось, міністерство закордонних справ Румунії спростувало заяви російського президента Путіна про нібито наявність територіальних претензій Бухареста до України.