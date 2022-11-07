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Румунія всебічно підтримуватиме Київ у протидії збройній агресії Росії, - посол

Бухарест системно підтримує суверенітет і територіальну цілісність України.

Румунія всебічно підтримуватиме Київ у протидії збройній агресії Росії, - посол
Фото: Пресслужба МЗС України

Сьогодні, 7 листопада, заступник міністра закордонних справ України Євген Перебийніс зустрівся з послом Румунії в Україні Александру Віктором Мікулою.

Про це повідомила пресслужба МЗС України.

“Посол Румунії запевнив, що Бухарест і надалі всебічно підтримуватиме Київ у протидії збройній агресії Росії”, - йдеться у повідомленні.

В свою чергу, Євген Перебийніс подякував за підтримку Румунією суверенітету і територіальної цілісності України та надання гуманітарної та іншої допомоги нашій країні. 

Український дипломат також відзначив готовність Румунії долучитися до реалізації проєктів з відбудови України

Стороні обговорили питання європейської та євроатлантичної інтеграції України та розвиток прикордонної інфраструктури, зокрема відкриття нових пунктів пропуску на українсько-румунському кордоні.

Як раніше повідомлялось, міністерство закордонних справ Румунії спростувало заяви російського президента Путіна про нібито наявність територіальних претензій Бухареста до України.

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