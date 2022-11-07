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Минулого ранку в Польщі внаслідок ДТП перекинувся мікроавтобус із українцями, - RMF24

Загинув підліток, його матір та 6-річна дитина були госпіталізовані із серйозними травмами.

Минулого ранку в Польщі внаслідок ДТП перекинувся мікроавтобус із українцями, - RMF24
Фото: RMF24

У Польщі перекинувся мікроавтобус, у якому їхали українські громадяни. В результаті ДТП загинув 13-річний підліток.

Про це повідомило польське RMF24.

ДТП сталася 5 листопада близько 4:00 на автомагістралі А4 біля міста Тарнув, на шляху до Жешува.

На момент аварії в мікроавтобусі перебували шестеро людей. Матір загиблого хлопчика та 6-річна дитина були госпіталізовані із серйозними травмами.

За попередньою інформацією поліції, водій мікроавтобуса обганяючи вантажівку не впорався з кермуванням. Через наїзд на траву, яка розділяла смуги руху, авто перекинулось.

Нагадаємо, у серпні автівка з українськими дипломатами потрапило в ДТП у Відні.

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