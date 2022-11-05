Львівська митниця закрила пости "Малехів" і "Запитів", нардепи звернулися за роз'ясненням в Держмитслужбу
Львівська митниця закрила пости "Малехів" і "Запитів", нардепи звернулися за роз'ясненням в Держмитслужбу
Хлань – херсонцям, які залишаються у місті: обмежте переміщення, залишилось недовго
Хлань – херсонцям, які залишаються у місті: обмежте переміщення, залишилось недовго
Російська військова техніка прямує з Маріуполя у бік Мангуша
Російська військова техніка прямує з Маріуполя у бік Мангуша
Довга дорога до суду: Нюрнберг, Руанда, Росія
Довга дорога до суду: Нюрнберг, Руанда, Росія
Арештували майно підозрюваних у держзраді Богуслаєва та його підлеглого на майже 1 млрд грн, - СБУ
Арештували майно підозрюваних у держзраді Богуслаєва та його підлеглого на майже 1 млрд грн, - СБУ
Рушіями нападу на Україну були Патрушев і Бортніков, – The Times
Рушіями нападу на Україну були Патрушев і Бортніков, – The Times
Росія офіційно заявила про "причетність Великобританії до атаки дронів у Севастополі"
Росія офіційно заявила про "причетність Великобританії до атаки дронів у Севастополі"
У росіян - паніка від роботи української артилерії, бо виживає лише один окупант з 20, - перехоплення СБУ
У росіян - паніка від роботи української артилерії, бо виживає лише один окупант з 20, - перехоплення СБУ
ГоловнаСвіт

У Польщі почалися військові навчання за участю шістьох країн

Сценарії враховують досвід війни в Україні.

У Польщі почалися військові навчання за участю шістьох країн
Фото: MON

Військові навчання країн Вишеградської четвірки під назвою Puma-22 розпочалися в Польщі 5 листопада.

До навчань залучаються близько 2 тис. військовослужбовців і 300 одиниць військової техніки, інформує Інтерфакс-Україна.

У Puma-22 будуть задіяні збройні сили Польщі, Чехії, Словаччини, Угорщини, Великої Британії та США. За планом навчань вони триватимуть до 9 листопада.

Метою навчань є підвищення оперативної сумісності військ, а також перевірка вміння планувати, організовувати і проводити тактичні операції у взаємодії з союзниками.

Як повідомив прессекретар 18-ї механізованої дивізії Польщі Пшемислав Липчиньський, тренування проводяться в Новій Дембе. Сценарії враховують досвід війни в Україні.

За словами Липчиньського, сценарії охоплюють, наприклад, маневрування оборони, форсування водної перешкоди на річці Сан, ліквідацію зараження хімічними підрозділами, перевірку порядку виклику артилерійського вогню і медичної евакуації, комплексне пожежогасіння. Завдання будуть виконуватися вдень і вночі.

Нагадаємо, що у США керівники Пентагону наступного тижня зустрінуться з представниками оборонної промисловості, щоб обговорити шляхи вирішення проблем ланцюга постачань озброєння.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також