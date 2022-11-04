Блінкен заявив, що "Велика сімка" допоможе Україні протистояти атакам РФ на енергетичну сферу за прикладом "Рамштайну"

Йдеться не тільки про відновлення зруйнованої інфраструктури, а й про посилення її стійкості.

Країни "Великої сімки" допоможуть нашій державі протистояти атакам Росії на об'єкти енергетичної сфери. Для цього створили механізм координації за прикладом "Рамштайну".

Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ G7, повідомляє "Укрінформ".

"З урахуванням явно навмисних спроб Росії, президента Путіна, знищити якомога більше критичної інфраструктури України – зокрема, енергомереж та об’єктів, необхідних для опалення будинків, щоб лікарні не могли функціонувати, школи не могли опалюватися та не мали електроживлення – ми визначили, що разом можемо багато зробити, щоби допомогти українцям", - сказав Блінкен.

За його словами, країни враховують ресурси, які можуть виділити Україні, і допомагатимуть не тільки відновлювати пошкоджені об'єкти, а й посилюватимуть стійкість інфраструктури.

Блінкен додав, що з цією метою країни G7 створили окремий механізм, аби усвідомити потреби нашої держави, і що кожен з членів "Великої сімки" може запропонувати зі свого боку.

"Це трохи схоже на Рамштайнський процес допомоги Україні в її оборонних потребах. Тож, ми робимо те саме, тільки у сфері енергетики",- додав держсекретар США.

Нагадаємо, "Велика сімка" озвучила нині, як буде підтримувати Україну і протидіяти російській агресії. Зокрема, країни заявили про готовність продовжувати протидіяти російській пропаганді, а також продовольчому й енергетичному шантажу.

Раніше повідомлялося, що міністри закордонних справ країн G7 на зустрічі в Німеччині 4 листопада обговорять, як найкраще координувати подальшу підтримку України після російських атак на енергообʼєкти.