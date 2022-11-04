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США виділили ще один пакет військової допомоги Україні на $400 млн: дали системи ППО, танки, дрони і бронекатери

Танки - чеські, їх домовилися відремонтувати Сполучені Штати Америки і Нідерланди.

США виділили ще один пакет військової допомоги Україні на $400 млн: дали системи ППО, танки, дрони і бронекатери
Пуск ЗРК Hawk
Фото: defence-ua.com

США оголосили про новий пакет військової допомоги в розмірі $400 млн.

Як повідомила на брифінгу заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх, Україні передадуть системи протиповітряної оборони, а також відремонтовані танки з Чехії та дрони.

Зокрема, у пакет допомоги увійшли:

  • системи ППО Hawk;
  • 1100 безпілотників Phoenix Ghost;
  • відремонтовані танки Т-72 (45 одиниць);
  • 250 БТР M1117;
  • 40 бронекатерів.

Щодо танків, які перебувають на зберіганні у Чехії, то їх домовилися відремонтувати США і Нідерланди. Загалом мова йде про 90 одиниць; США профінансують ремонт 45. Частину техніки Україна отримає до кінця цього року, решту - упродовж 2023-го.

Нагадаємо, у США керівники Пентагону наступного тижня зустрінуться з представниками оборонної промисловості, щоб обговорити шляхи вирішення проблем ланцюга постачань озброєння.

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