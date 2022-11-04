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Шольц здійснив візит до Китаю і зустрівся з Сі Цзіньпіном

Лідер КНР заявив, що Пекіну і Берліну треба спільно працювати в часи змін та нестабільності. 

Шольц здійснив візит до Китаю і зустрівся з Сі Цзіньпіном
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Канцлер Німеччини Олаф Шольц здійснив візит до Китаю. Він зустрівся з лідером КНР Сі Цзіньпіном, повідомляє агентство Xinhua.

Шольц є першим лідером країни G7, який прилетів до Китаю від початку пандемії. 

Сі заявив, що візит "сприятиме подальшому зміцненню взаєморозуміння та довіри між двома сторонами та поглибленню співпраці в різних сферах". 

Він також додав, що Китаю і Німеччині, "важливим країнам із великим впливом", слід працювати разом в час змін і нестабільності та робити більше для глобального миру та розвитку. 

Нещодавно Німеччина дозволила китайській компанії Cosco інвестувати в термінал у порту Гамбурга. Критики зазначали, що канцлер Олаф Шольц продовжує ставити в пріорітет економіку Німеччини над безпекою Євросоюзу, як це робила його попередниця Ангела Меркель із Росією. 

Посадовець Держдепу заявив, що США мають "сильну пораду", щоб Китай не мав контрольних інтересів у терміналі порту Гамбурга. 

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