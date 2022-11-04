Шольц здійснив візит до Китаю і зустрівся з Сі Цзіньпіном

Лідер КНР заявив, що Пекіну і Берліну треба спільно працювати в часи змін та нестабільності.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц здійснив візит до Китаю. Він зустрівся з лідером КНР Сі Цзіньпіном, повідомляє агентство Xinhua.

Шольц є першим лідером країни G7, який прилетів до Китаю від початку пандемії.

Сі заявив, що візит "сприятиме подальшому зміцненню взаєморозуміння та довіри між двома сторонами та поглибленню співпраці в різних сферах".

Він також додав, що Китаю і Німеччині, "важливим країнам із великим впливом", слід працювати разом в час змін і нестабільності та робити більше для глобального миру та розвитку.

Нещодавно Німеччина дозволила китайській компанії Cosco інвестувати в термінал у порту Гамбурга. Критики зазначали, що канцлер Олаф Шольц продовжує ставити в пріорітет економіку Німеччини над безпекою Євросоюзу, як це робила його попередниця Ангела Меркель із Росією.

Посадовець Держдепу заявив, що США мають "сильну пораду", щоб Китай не мав контрольних інтересів у терміналі порту Гамбурга.