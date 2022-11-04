Зеленський привітав Нетаньягу з перемогою на виборах до парламенту

Президент України Володимир Зеленський привітав Беньяміна Нетаньягу з перемогою на парламентських виборах в Ізраїлі.

Про це він написав у Твіттері.

“Завжди важливо бачити справжню демократію в дії. Україна та Ізраїль мають спільні цінності та виклики, які нині потребують дієвої співпраці”, – йдеться у повідомленні президента.

Зеленський очікує, що з новим ізраїльським урядом країни відкриють нову сторінку у співпраці.

Вітаю @netanyahu з перемогою на виборах. Завжди важливо бачити справжню демократію в дії. 🇺🇦 та 🇮🇱 мають спільні цінності та виклики, які нині потребують дієвої співпраці. Очікуємо, що з новим 🇮🇱 урядом ми відкриємо нову сторінку у співпраці на благо наших дружніх народів! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 3, 2022

Зазначимо, ультраправий блок Беньяміна Нетаньягу отримав більшість місць у парламенті Ізраїлю.

Загалом у виборах до однопалатного Кнесету взяли участь 40 партій.

Нагадаємо, вибори до Кнесету, що відбулися 1 листопада, – п’яті за останні три з половиною роки. У червні розпалася восьмипартійна коаліція на чолі з колишнім прем’єром Нафталі Беннетом. Вона проіснувала лише рік. Уряд Ізраїлю очолив голова зовнішньополітичного відомства Лапід. Він залишатиметься при владі і до створення нового Кабінету міністрів.

У 2019 році Нетаньягу, який очолював уряд, звинуватили у хабарництві, шахрайстві та у зловживанні довірою. Усі обвинувачення він відкинув, але втратив посаду прем’єра. Після нього прем’єром став Беннет, а згодом – Лапід.

У червні 2021 року Лапід призначив склад уряду. У новому Кабміні вперше за 12 років не було представників політсили Нетаньягу.