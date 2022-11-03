Швеція та Фінляндія виконали вимоги для вступу в НАТО, – Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Швеція та Фінляндія виконали всі вимоги для вступу до НАТО.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Фінляндія та Швеція виконали домовленості з Туреччиною. Вони стали надійними партнерами в нашій спільній боротьбі з тероризмом у всіх його формах та проявах. І вони очевидно налаштовані на довготривалу роботу з Туреччиною для вирішення її занепокоєнь у сфері безпеки", – зазначив Столтенберг за підсумками переговорів з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу.

Столтенберг наголосив, що Фінляндія та Швеція суттєво збільшили співпрацю з Туреччиною у сфері контртероризму, для цього було утворено новий постійний механізм координації.

Також Швеція планує ухвалити закон про заборону участі в терористичних організаціях, зокрема і в Курдистанської робітничої партії. Крім того, у планах країни посилити відповідальність за фінансування тероризму.

“Настав час привітати Фінляндію та Швецію як повноправних членів НАТО. Їхній вступ зробить наш Альянс сильнішим, а наших людей – захищенішими", – наголосив він.

Як раніше повідомлялось, Туреччина не задоволена обіцянками Швеції врегулювати питання з курдськими сепаратистами і навряд зніме свої заперечення щодо заявки країни на вступ до НАТО, якщо не буде більш рішучих кроків.