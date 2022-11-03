"Голодні ігри"-2: Росія зриває "зернову угоду", а звинувачує в цьому Україну

Зернову угоду було підписано, нагадаємо, в Стамбулі 22 липня. Представники України підписали угоду про відновлення експорту зерна, заблокованого окупантами в чорноморських портах, із Туреччиною і генсеком ООН Антоніу Гутеррешем.
Туреччина і ООН підписали угоду і з Росією.
А вже наступного дня окупанти завдали ракетного удару по порту Одеси. Ворог атакував Одеський морський торговий порт крилатими ракетами типу "Калібр". Дві ракети збили сили ППО, дві влучили в об'єкти інфраструктури порту.
Турецькій стороні росіяни збрехали, що не мають до атаки на одеський порт жодного стосунку.
Паралельно офіційному "зерновому коридору" загарбники налагодили свій власний, яким вивозили крадене на окупованих територіях українське збіжжя. Одну з таких схем у серпні розкрила Державна прикордонна служба.
У вересні Росія продовжила вередувати: Путін повідомив, що хотів би змінити умови зернової угоди, оскільки, на його думку, більшість суден прямують на захід, а не до найбідніших країн, що потерпають від голоду.
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган публічно підтримав зерновий шантаж Путіна, теж заявивши, що українське зерно нібито йде в багаті країни, а не в бідні регіони. Більш того, глава Туреччини висловився за відновлення постачання російського зерна.
Дмитро Кулеба спростував путінську заяву, зазначивши, що дві третини українського зерна, які наша держава вже відправила через “зерновий коридор” до іноземних споживачів, спрямовані на ринки Азії, Африки та Близького Сходу.
Він нагадав, що єдиною причиною поглиблення світової продовольчої кризи цьогоріч була і залишається розв’язана Росією загарбницька війна, в ході якої держава-агресор заблокувала українські морські порти, цілеспрямовано знищує сільгосподарську інфраструктуру та логістику.
У Міністерстві оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки відзначили, що Російська Федерація проводить кампанію з дезінформації, щоб відвести від себе провину за проблеми з продовольчою безпекою, дискредитувати Україну та мінімізувати спротив своєму воєнному вторгненню.
На тому, що українське зерно експортується в усі країни, які цього потребують, наголошував і прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
За 88 днів роботи “Зернового коридору” з України відбуло 397 кораблів. Загальний вантаж експорту зернових становить 9 млн тонн.
За даними заступника голови Всеукраїнської аграрної ради (ВАР) Дениса Марчука, Україна вийшла на довоєнні показники експорту зернових та олійних культур. Він також сподівається, що роботу "зернового коридору" буде продовжено.
За словами експерта, наразі основне завдання – це пришвидшення перевірок суден. Показово, що затримуються саме судна, які виходять, а не повертаються до України.
"Гальмується саме експорт збіжжя, що підтверджує тезу про продовольчий тероризм, який застосовує Росія на території всього світу. Це один з інструментів, яким Росія намагатиметься долучити Україну до перемовин, бо їх перспективи на фронті залишаються невтішними. Вони використовують будь-які методи", – наголосив Марчук.
До слова, після заяви Росії про вихід із зернової угоди рух суден із експортованим українським зерном не припинився. Чергова спроба шантажу не вдалася? ООН, Євросоюз, Держдеп США, звісно, закликали Росію повернутися, а заодно — вивести війська з України і припинити війну. Однак Україна жодних додаткових обіцянок, якщо вірити нашому МЗС, не давала. Якщо хтось щось Росії і пообіцяв за повернення до досягнутих у Стамбулі домовленостей, то, швидше, Антоніу Гутерреш та Ердоган. Але хотілося б сподіватися, що вони справді спілкувалися з Путіним з позиції сили. Розвиток подій навколо "зернового коридору" покаже, наскільки виправдані ці сподівання.