"Голодні ігри"-2: Росія зриває "зернову угоду", а звинувачує в цьому Україну

Учора, 2 листопада, Путін повідомив, що Росія розблокувала “зернову угоду”, про вихід з якої заявила 29 жовтня. Під надуманим приводом вийшла – нібито через "напад на кораблі Чорноморського флоту українських безпілотників", з вигаданої причини зайшла назад. Мовляв, Україна надала гарантії щодо невикористання зернового коридору у військових цілях. У Міністерстві закордонних справ України сьогодні наголосили, що наша держава, по-перше, не використовувала і не планувала використовувати зерновий коридор у військових цілях, а по-друге, жодних нових зобов‘язань, які виходили би за межі вже існуючих в зерновій угоді, на себе не брала.

Москва повернулася до зернової угоди завдяки активній дипломатії генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша та президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. “У координації з Україною вони знайшли слова, які зрозумів Путін. Це була позиція сили, а не поступок”, – зауважив речник МЗС України Олег Ніколенко.

Очільник українського зовнішньополітичного відомства Дмитро Кулеба, коментуючи заяву Росії про вихід із "зернової угоди", зазначив, що “Росія давно прийняла рішення відновити свої “голодні ігри” і тепер намагається це виправдати”.

“Призупинивши свою участь у "зерновій угоді" під надуманим приводом вибухів за 220 кілометрів від зернового коридору, Росія блокує 2 млн тонн зерна на 176 суднах, які вже перебувають у морі – цього достатньо, щоб нагодувати понад 7 млн людей. Росія спланувала це заздалегідь”, – наголосив Кулеба.

Так само Росія поводилася і до підписання "зернової угоди", коли блокувала український зерновий експорт морськими шляхами, загрожуючи голодом 18 мільйонам людей. Так само, певне, поводитиметься і за три тижні, коли 120-денний термін дії "зернового коридору" спливе, і потрібно буде вирішувати, що робити далі.

Не ядерний шантаж, так зерновий, а то й обидва одразу.