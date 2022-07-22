Подоляк про "стамбульський договір": Підписуємо документ не з Росією, а з Туреччиною та ООН

"Росія підписує дзеркальний договір з Туреччиною та ООН".

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк пояснив, із ким Україна буде підписувати договір про експорт зерна.

У своєму Twitter Подоляк підкреслив, що Україна не підписує жодних документів з Росією.

"Ми підписуємо договір з Туреччиною та ООН і беремо на себе зобов'язання перед ними. Росія підписує дзеркальний договір з Туреччиною та ООН", – написав радник керівника ОПУ.

Подоляк наголосив, що не планується "жодного супроводу транспорту російськими кораблями та присутності російських представників у наших портах", а в разі провокацій буде "негайна військова відповідь".

Щодо стамбульського договору «про вивезення 🇺🇦 зерна». Попередньо.



1. Україна не підписує жодних документів з Росією. Ми підписуємо договір з Туреччиною та ООН і беремо на себе зобов'язання перед ними. Росія підписує дзеркальний договір з Туреччиною та ООН. 1/2 — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 22, 2022

"Усі перевірки транспортних кораблів здійснюватимуться спільними групами в турецьких водах у разі виникнення такої потреби", – додав радник глави Офісу Президента.

Нагадаємо, нині українська делегація прибула в Стамбул для переговорів щодо зернової угоди. Очолює делегацію міністр інфраструктури Олександр Кубраков. Представники делегації зустрілися з Генеральним секретарем Організації Антоніу Гуттерешем.