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Подоляк про "стамбульський договір": Підписуємо документ не з Росією, а з Туреччиною та ООН

"Росія підписує дзеркальний договір з Туреччиною та ООН".

Подоляк про "стамбульський договір": Підписуємо документ не з Росією, а з Туреччиною та ООН
Фото: ОПУ

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк пояснив, із ким Україна буде підписувати договір про експорт зерна.

У своєму Twitter Подоляк підкреслив, що Україна не підписує жодних документів з Росією

"Ми підписуємо договір з Туреччиною та ООН і беремо на себе зобов'язання перед ними. Росія підписує дзеркальний договір з Туреччиною та ООН", – написав радник керівника ОПУ.

Подоляк наголосив, що не планується "жодного супроводу транспорту російськими кораблями та присутності російських представників у наших портах", а в разі провокацій буде "негайна військова відповідь".

"Усі перевірки транспортних кораблів здійснюватимуться спільними групами в турецьких водах у разі виникнення такої потреби", – додав радник глави Офісу Президента.

Нагадаємо, нині українська делегація прибула в Стамбул для переговорів щодо зернової угоди. Очолює делегацію міністр інфраструктури Олександр Кубраков. Представники делегації зустрілися з Генеральним секретарем Організації Антоніу Гуттерешем.

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