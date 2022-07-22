Рішення зафіксувати новий курс гривні не матиме значного впливу на ціни, - НБУ

Рішення Національного банку України зафіксувати новий офіційний курс гривні не матиме значного впливу на ціни.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

"Важливе питання, яке потребує роз'яснення. Нагадаємо, що вчора НБУ скоригував офіційний курс гривні до долара США на 25% до 36,57 грн/дол. США. Війна триває вже майже п'ять місяців і за цей період змінилася ситуація як в Україні, так і в світі. Для стабільного відновлення економіки курс має відповідати новим умовам", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це рішення матиме лише обмежений вплив на інфляцію – близько 2-3 відсоткових пунктів (в.п.) до річних темпів зростання цін, ураховуючи, що 0,6-0,8 в. п. із них становитимуть прямі та вторинні ефекти від підвищення цін на пальне. Вплив зміни рівня фіксації курсу на інфляцію вже враховано у новому прогнозі.

У Нацбанку наголосили, що коригування фіксованого курсу на 25% не означає рівнозначного зростання цін. Натомість фіксація офіційного курсу гривні на новому стійкішому рівні дасть змогу надалі утримувати контроль над розвитком динаміки цін.

"Якщо простіше, це збереже економіку від неконтрольованого подорожчання товарів та послуг у середньостроковій перспективі. Крім того, за нового фіксованого курсу внутрішні виробники та експортери матимуть конкурентніші умови на ринку. Часткове заміщення імпортованих товарів продукцією внутрішніх виробників сприятиме відновленню економіки та її більшій спроможності протистояти викликам воєнного часу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, з 21 липня Національний банк України скорегував офіційний курс гривні до долара на 25% до 36,5686 грн/$. До цього з 24 лютого курс був зафіксований на рівні 29,2549 грн/$.

З одного боку це «мінус» 25% за день. Але ж мова про офіційний курс, який в країні був одним з 4-х. Тому, з іншого - такий крок певна «формальність» та адаптація до реальності, бо в обмінниках він вже давно 37 грн/дол. США. Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua "36.6. Чому НБУ змінив курс гривні і що буде далі? ".

Інфляція за підсумками року, за прогнозами Нацбанку, зросте до понад 30%.