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Європейський центральний банк підвищив облікову ставку вперше за 11 років

Таким чином намагаються стримати зростаючу інфляцію в єврозоні.

Європейський центральний банк підвищив облікову ставку вперше за 11 років
Крістін Лагард
Фото: EPA/UPG

Європейський центральний банк вперше за 11 років підвищив облікову ставку, намагаючись стримати зростаючу інфляцію в єврозоні.

Про це пише BBC.

Ставку підняли на 0,5 відсоткового пункту до 0,0%. Банк також заявив, що можливе і подальше підвищення вже цьогоріч.

З 2014 року ставка була негативною. Це було зроблено для стимулювання зростання економіки єврозони після кількох років слабкого зростання. Однак за 12 місяців з початку червня ціни на споживчі товари зросли на рекордні 8,6% через різке зростання вартості продуктів харчування, палива та енергоносіїв.

ЄЦБ підвищив ставку після того, як Банк Англії та Федеральна резервна система США також підняли свої ставки у спробі приборкати зростання цін.

“Війна в Україні та проблеми, пов'язані з пандемією Covid-19, призвели до збільшення повсякденних витрат у всьому світі. Єврозона ж уразлива, оскільки вона все ще сильно залежить від російських нафти та газу. Цього тижня зайшла розмова про нормування постачання енергоносіїв з Росії через побоювання, що Москва повністю припинить постачання газу цього року, а це призведе до подальшого стрибка цін”, – зазначає видання.

Пояснюючи своє рішення про підвищення ставок, очільниця ЄЦБ Крістін Лагард зазначила: “Економічна активність (у єврозоні) сповільнюється. Невиправдана агресія Росії щодо України є постійним гальмом зростання. Ми очікуємо, що інфляція залишатиметься небажано високою протягом певного часу через збільшення цін на енергоносії та продукти харчування, а також ролі, яку енергоносії відіграють у ціноутворенні”.

Є побоювання, що вища вартість обслуговування боргів насамперед негативно позначиться на європейських країнах із великим зовнішнім боргом, як-от Італія та Греція.

Нагадаємо, голова НБУ Кирило Шевченко повідомив, що НБУ залишив облікову ставку на рівні 25%.

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