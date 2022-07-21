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​НБУ вирішив зберегти облікову ставку на рівні 25%

Нацбанк прогнозує її на цьому рівні щонайменше до другого кварталу 2023 року.

​НБУ вирішив зберегти облікову ставку на рівні 25%
Фото: Макс Требухов

Національний банк залишив облікову ставку на рівні 25%.

Про це голова НБУ Кирило Шевченко повідомив на монетарному брифінгу.

У Нацбанку зазначають, що такий рівень ставки дозволить збільшити привабливість гривневих активів завдяки її подальшому впливу на зростання ринкових ставок.

Регулятор вважає, що з урахуванням запланованих надходжень офіційного фінансування це допоможе підтримувати достатній рівень міжнародних резервів та відповідно забезпечувати курсову та макрофінансову стабільність.

Попереднім рішенням правління НБУ з монетарної політики 3 червня 2022 року облікова ставка була змінена з 10% до 25%.

Базовий сценарій макропрогнозу передбачає збереження ставки на цьому рівні щонайменше до другого кварталу 2024 року.

Нагадаємо, сьогодні Національний банк України скоригував офіційний курс гривні до долара на 25% до 36,5686 гривень до долар. До цього з 24 лютого курс був зафіксований на рівні 29,2549 гривень за долар. 

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