На Дніпропетровщині зібрали перший мільйон тонн зерна, та понад 400 гектарів посівів згоріли від ворожих обстрілів

У Дніпропетровській області попри російські обстріли уже зібрали перший мільйон тонн зерна.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Вже накосили 833 тисячі тонн пшениці та 364 тисячі тонн ячменю. Жнивують в усіх районах", - додав Резніченко.

За його словами, є поля, з яких неможливо зібрати врожай.

Фото: Telegram/Валентин Резніченко

Так, 12 тисяч гектарів "засіяні" ворожими боєприпасами. А понад 400 гектарів посівів згоріло через обстріли росіян. "Проте аграрії кажуть, що ворог їх не залякає. Продовжують косовицю і тримають свій фронт. Вони певні, що будемо з хлібом. Врожай прогнозують у понад 3 мільйони тонн зерна. Області цього з надлишком", - зазначив керівник ОВА.

Нагадаємо, жнива в області стартували на початку липня. За інформацією обласної влади, цьогорічний урожай буде нижчим, ніж у 2021 році - тоді зібрали рекордні обсяги збіжжя. Однак і цього вистачить, щоб забезпечити Дніпропетровську і сусідні області зерном.

Нині російські окупанти обстріляли на Харківщині пшеничні поля, загорілося 60 га. Близько 66 га пшениці вдалось врятувати.