​Українці вже подали 4609 заявок на отримання грантів в рамках проєкту "єРобота"

Запити надійшли через "Дію", понад 3800 із них вже опрацював Ощадбанк.

4609 заявок на отримання грантів надійшло через "Дію" в рамках проєкту "єРобота".

Про це повідомили в Міністерстві фінансів України.

Для отримання мікрогрантів для створення власного бізнесу звернулися 4130 українців. За інформацією міністерства, отримати ці мікрогранти можуть як підприємці-початківці, так і люди, що вже мають досвід у підприємництві. Завдяки коштам вони зможуть розпочати або розширити власну справу.

"Ощадбанк верифікував 2 496 заявок на мікрогранти, а з понад 670 потенційними отримувачами Державна служба зайнятості уже провела співбесіди", - додали в Мінфіні.

Ще 438 заявок надійшло на отримання коштів із програми підтримки переробних підприємств.

Також надійшла 41 заявка від аграріїв на гранти з розвитку тепличного господарства та садівництва, зазначили в Міністерстві фінансів.

"Програма дозволить державі компенсувати втрати через тимчасову окупацію регіонів, де овочівництво та садівництво розвивалося активно. Ми забезпечимо внутрішній ринок сільськогосподарською продукцію і збільшимо експортний потенціал України", - зауважили в Мінфіні.

Нагадаємо, у червні прем'єр Денис Шмигаль анонсував старт проєкту грантової безповоротної підтримки нових бізнесів "єРобота". У проєкт включили декілька програм, серед яких - мікрогранти для запуску власного бізнесу, на створення нових садів і теплиць, підтримка садівництва, ягідництва та виноградарства, а також створення переробних підприємств і стартапів в ІТ.