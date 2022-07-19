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Мільярд макрофінансової допомоги від ЄС надійде наприкінці липня, - Домбровскіс

Україна і ЄС підписали Меморандум про взаєморозуміння.

Мільярд макрофінансової допомоги від ЄС надійде наприкінці липня, - Домбровскіс
​Валдіс Домбровскіс
Фото: Телеграм-канал Шмигаля

Україна отримає від Євросоюзу €1 млрд макрофінансової допомоги наприкінці липня.

Про це у своєму Twitter повідомив виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс.

Він зазначив, що відбулося підписання Меморандуму про взаєморозуміння з Україною від імені ЄС щодо надання макрофінансової допомоги як екстреного фінансування.

"Це буде виплачено наприкінці липня на підтримку уряду та народу України", - написав Домбровскіс.

За його словами, "Україна – це економіка у стані війни", тому "ЄС тут, щоб допомогти".

Нагадаємо, нещодавно Рада Європейського Союзу затвердила пропозицію Європейської комісії виділити Україні 1 млрд євро першого траншу нової макрофінансової допомоги.

Разом із надзвичайною макрофінансовою допомогою у розмірі 1,2 млрд євро, яку було виділено раніше цього року, загальна макрофінансова підтримка ЄС Україні з початку війни тепер сягає 2,2 млрд євро. Також у союзі узгодили п'ятий транш в 500 млн євро на озброєння для України

Нині Кабмін затвердив отримання гранту від США в розмірі 4,5 млрд дол.

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