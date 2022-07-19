Прикладна кацапологія
Прикладна кацапологія
Двоє на вихід
Двоє на вихід
Ворог продовжує обстрілювати Сумську область, – МВС
Ворог продовжує обстрілювати Сумську область, – МВС
Зеленський прокоментував затримання екскерівника управління СБУ в Криму
Зеленський прокоментував затримання екскерівника управління СБУ в Криму
Зеленський відсторонив Венедіктову та усунув Баканова
Зеленський відсторонив Венедіктову та усунув Баканова
Тимофій Милованов: "Кремль - це мафія. Не можна дозволяти їй витрачати гроші на повій і водночас забороняти оплачувати вбивства"
Тимофій Милованов: "Кремль - це мафія. Не можна дозволяти їй витрачати гроші на повій і водночас забороняти оплачувати вбивства"
Венедіктова прокоментувала своє відсторонення з посади генпрокурора
Венедіктова прокоментувала своє відсторонення з посади генпрокурора
Зеленський поклав тимчасове виконання обовʼязків голови СБУ на Малюка
Зеленський поклав тимчасове виконання обовʼязків голови СБУ на Малюка
Хто чекав на "русский мир", дочекався: стоять у чергах за буханкою хліба, без води, без світла, - Гайдай
Хто чекав на "русский мир", дочекався: стоять у чергах за буханкою хліба, без води, без світла, - Гайдай
ГоловнаЕкономікаДержава

​Україна отримає від США грант на $4,5 мільярда, - Шмигаль

Кабмін на засіданні затвердив залучення допомоги.

​Україна отримає від США грант на $4,5 мільярда, - Шмигаль
Фото: kmu.gov.ua

Україна отримає від Сполучених Штатів Америки грант у розмірі 4,5 мільярда доларів.

Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр Денис Шмигаль.

Для цього Кабмін затвердив залучення гранту.

Кошти, за словами Шмигаля, надійдуть через Цільовий фонд, створений Світовим банком.

"Це наочна демонстрація того, що наші союзники продовжують міцно стояти поруч з Україною і допомагають нам наблизити перемогу... Ми вдячні Сполученим Штатам та всім нашим партнерам за постійну фінансову підтримку". - наголосив очільник українського уряду.

Нагадаємо, днями Палата представників США ухвалила проєкт оборонного бюджету з пропозицією підтримки України на $1 млрд.

Ще 1,7 млрд доларів грантової допомоги надійшли до українського бюджету від Цільового фонду Світового банку та Агентства США з міжнародного розвитку USAID.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також