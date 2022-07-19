​Україна отримає від США грант на $4,5 мільярда, - Шмигаль

Україна отримає від Сполучених Штатів Америки грант у розмірі 4,5 мільярда доларів.

Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр Денис Шмигаль.

Для цього Кабмін затвердив залучення гранту.

Кошти, за словами Шмигаля, надійдуть через Цільовий фонд, створений Світовим банком.

"Це наочна демонстрація того, що наші союзники продовжують міцно стояти поруч з Україною і допомагають нам наблизити перемогу... Ми вдячні Сполученим Штатам та всім нашим партнерам за постійну фінансову підтримку". - наголосив очільник українського уряду.

Нагадаємо, днями Палата представників США ухвалила проєкт оборонного бюджету з пропозицією підтримки України на $1 млрд.

Ще 1,7 млрд доларів грантової допомоги надійшли до українського бюджету від Цільового фонду Світового банку та Агентства США з міжнародного розвитку USAID.