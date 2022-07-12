США надали Україні другий грант на суму 1,7 мільярда доларів, – Шмигаль

1,7 млрд доларів грантової допомоги надійшли до українського бюджету від Цільового фонду Світового банку та Агентства США з міжнародного розвитку USAID.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Twitter.

1,7 млрд доларів грантової допомоги надійшло до українського бюджету від Цільового фонду @WorldBank та @USAID. Це вже другий грант США за останні два тижні, всього сума допомоги склала 3 млрд доларів. Дякуємо США та @POTUS за таку неймовірну підтримку. — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) July 12, 2022

"Це вже другий грант США за останні два тижні, всього сума допомоги склала 3 млрд доларів", – поінформував прем'єр та подякував США та Джо Байдену за підтримку.

Перший грант Україна від американських партнерів отримала 30 червня. Допомога надана в рамках пакету фінансування держбюджету на $7,5 млрд. Кошти були надані з Цільового фонду багатьох донорів Світового банку.

Гроші спрямують на відшкодування видатків держбюджету, здійснених для забезпечення оплати праці працівників державних органів та бюджетних установ освітньої сфери, як на національному так і регіональному рівнях.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Україна отримає 1,7 млрд доларів гранту від Цільового фонду одного донора, створеного МБРР, Міжнародною асоціацією розвитку та USAID.

Також повідомлялось, що БЕБ спільно із МВС та іншими державними органами розробляють норму Кримінального кодексу, яка запровадить кримінальну відповідальність за незаконні дії з коштами ЄС.