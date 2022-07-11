За півроку ДБР передало в управління АРМА майна на понад 1,5 млрд гривень

Тепер активи приносять прибуток на користь обороноздатності держави.

З початку року Державне бюро розслідувань виявило і передало майно на суму понад 1,5 млрд гривень в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів.

Про це повідомляє ДБР на своєму офіційному сайті.

Колишня власність, у тому числі російських структур, вже приносить прибутки для підвищення обороноздатності держави.

За повідомленням ДБР, завдяки роботі бюро, на Україну працюватимуть активи групи компаній російської «Татнефті», ТОВ «Глухівський кар’єр кварцитів», ТОВ «Аерок» та інші. Зокрема, до АРМА передано: 206 об’єктів нерухомого майна, 11 морських суден, 110 одиниць транспортних засобів, 24 одиниці спецтехніки.

Фото: сайт ДБР

«У власність держави ДБР повернула 33 земельні ділянки, корпоративні права та статутні капітали 26 регіональних операторів газорозподільчих систем. Також до АРМА передано 15 рахунків компаній щодо яких триває розслідування кримінальних проваджень. Дохід держави від управління цими активами вже склав 9,2 млн грн», - йдеться в повідомленні бюро.

Загалом з початку року працівники ДБР виявили російські частки у статутних капіталах українських компаній вартістю: 250 тис. грн, 6,5 млн грн, а також 254 об’єктів житлової та 214 нежитлової нерухомості, 255 земельних ділянок, 115 одиниць автомобільного транспорту.

Повідомляється, що остаточна вартість активів визначається фахівцями АРМА і після завершення розслідувань може значно зрости.

Нагадаємо, зі слів Генпрокурора Венедіктової, орієнтовна вартість арештованих активів, пов’язаних з Росією та Білоруссю, становить 33 млрд грн.