Українські аграрії зібрали перший мільйон тонн зерна нового врожаю

Українські аграрії намолотили 1,1 мільйона тонн зерна нового врожаю.

Про це повідомили в Мінагрополітики і продовольства.

Збирати ранні зернові та зернобобові культури почали майже в усіх областях. Зібрали врожай із площі 417,3 тис. га, що становить 3% від усіх площ. Врожайність - 26,3 цнт/га.

Серед зібраних культур:

озимий ячмінь (обмолочено 254,3 тис. га при врожайності 28,2 ц/га намолочено 717,8 тис. тонн);

озима пшениця (обмолочено 147,9 тис. га, при врожайності 24,1 ц/га намолочено 355,8 тис. тонн);

горох (обмолочено 15,1 тис. га, при врожайності 16,2 ц/га намолочено 24,6 тис. тонн).

"Крім того, сільгосптоваровиробники 8 областей розпочали збирання озимого ріпаку, який обмолочено на площі 43,5 тис. га, (4%) намолочено 67,3 тис. тонн насіння при урожайності 15,5 ц/га", - додали в міністерстві.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині стартували жнива, аграрії очікують зібрати понад 3 млн тонн зерна. А в Запорізькій області фермери зіткнулися з проблемою збуту збіжжя.