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Завдяки карткам єПідтримка можна буде отримувати дохід від військових облігацій, - Шмигаль

Відповідну постанову ухвалить Кабмін.

Завдяки карткам єПідтримка можна буде отримувати дохід від військових облігацій, - Шмигаль
Фото: itc.ua

Завдяки карткам єПідтримка українці зможуть отримувати дохід від придбаних військових облігацій.

Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр Денис Шмигаль.

Для цього Кабмін ухвалить відповідну постанову.

Шмигаль зазначив, що програму єПідтримка, яку запустили ще в березні, вдалося повністю реалізувати.

"Всі хто подавався на виплату в розмірі 6500 грн, — її отримали. Це майже 5 млн громадян. Фінальна сума всіх виплат склала 30 млрд 900 млн грн", - повідомив глава уряду.

Нагадаємо, Міністерство фінансів провело 54 аукціони з продажу військових облігацій. Завдяки цьому вдалося залучити до держбюджету понад 81 млрд гривень і майже пів мільярда доларів.

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