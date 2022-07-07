Україну запрошено до Конвенцій про процедуру спільного транзиту та про спрощення формальностей у торгівлі товарами, - Мінфін

Це важливий крок до майбутнього членства України в ЄС.

Сьогодні ухвалено рішення про запрошення України до Конвенції про процедуру спільного транзиту (NCTS) та Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України на офіційній сторінці.

"Попри воєнний стан, Мінфін продовжує втілювати в життя реформу митниці. Ми маємо на меті перетворити українську митницю на максимально зручний сервіс для нашого бізнесу. І NСTS дозволить зробити це, прискоривши проходження товарів через кордон", – йдеться в повідомленні Мінфіну.

Зазначається, що "митний безвіз" – це можливість швидкого переміщення товарів між країнами Європейського регіону.

"Водночас, приєднання до Конвенції про процедуру спільного транзиту та NCTS – це важливий крок майбутнього членства України в ЄС", – наголошує міністр фінансів України Сергій Марченко.

Повідомляється, що рішення прийняте на засіданні робочої групи з питань відповідних конвенцій за результатами розгляду висновків фінальної Оціночної місії Генерального директорату з питань оподаткування та Митного союзу Європейської комісії (DG TAXUD), яка відбулася 23–24 червня 2022 року.

Після приєднання України до Конвенції про процедуру спільного транзиту український бізнес зможе користуватися такими перевагами та спрощеннями:

одна транзитна декларація та одна гарантія для переміщення товарів між 36 країнами (з країнами ЄС та Великобританією, Туреччиною, Сербією, Північною Македонією, Ісландією, Норвегією, Ліхтенштейном і Швейцарією).

авторизовані підприємства зможуть відправляти та отримувати товари на своєму підприємстві без заїзду на митні термінали;

українські фінансові гарантії діятимуть ще в 35 країнах світу.

Очікується, що розпочати міжнародне застосування NCTS Україна зможе вже наприкінці 2022 року. Цьому має передувати прийняття Верховною Радою України законопроєкту № 7420 та законопроєктів про приєднання до двох конвенцій, а також здійснення всіх відповідних міжнародних процедур.

Нагадаємо, Європарламент підтримав надання Україні макрофінансової допомоги ЄС в 1 млрд євро.

Також повідомлялось, що українська влада розглядає можливість реструктуризації державного боргу.