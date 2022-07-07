Міжнародні резерви України скоротилися до 22,8 млрд доларів

Валютні надходження на рахунки уряду України в НБУ в червні становили 2,763 млрд доларів.

Станом на 1 липня міжнародні резерви України становили 22,8 млрд доларів. У червні вони знизилися на 9% через продаж валюти на міжбанківському валютному ринку.

Про це повідомляє сайт НБУ.

"Станом на 1 липня 2022 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 22 756,9 млн доларів. У червні вони знизилися на 9% з огляду на продаж валюти на міжбанківському валютному ринку. Активізація надходження міжнародної допомоги в Україну дала змогу частково компенсувати відповідні інтервенції", – йдеться в повідомленні.

Національний банк у червні продав на валютному ринку 3 987,3 млн доларів й викупив до резервів 31 млн доларів. Сальдо інтервенцій НБУ за підсумками місяця є від'ємним і становить 3 956,3 млн доларів.

Значні обсяги продажу валюти з резервів зумовлені нижчим обсягом пропозиції валюти у порівнянні з попитом. Так, надходження від експорту товарів та послуг та від трудових мігрантів були нижчими за витрати на оборону, імпорт та розрахунки з міжнародними платіжними системами. Останні здійснюються з огляду на витрати громадян із гривневих платіжних карток за кордоном.

Додатковим чинником, що збільшував попит на валютному ринку, є монетизація дефіциту бюджету з боку НБУ. Переважна частина отриманого урядом фінансування в гривні поступово потрапляла на валютний ринок, що посилювало попит на іноземну валюту.

Валютні надходження на рахунки уряду України в НБУ в червні становили 2 763,0 млн доларів. Зокрема, 967,4 млн доларів надійшли від Світового банку, 779,0 млн доларів – від уряду Канади, 479,4 млн доларів – від Агенції з міжнародного співробітництва Японії, а 354,2 млн доларів – від розміщення валютних внутрішніх державних облігацій (ОВДП).

Натомість загальний обсяг платежів з обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті становив 833,6 млн доларів. З цієї суми 672,1 млн доларів спрямовано на обслуговування та погашення ОВДП, 70,1 млн доларів – на обслуговування зовнішніх державних позик, а решта суми – на розрахунки з іншими кредиторами. Крім того, Нацбанк сплатив Міжнародному валютному фонду 166,2 млн доларів.

Нагадаємо, станом на 1 травня міжнародні резерви України за попередніми даними становили 26 944,9 млн доларів. За підсумками квітня вони скоротилися на 4% з огляду на продаж валюти Національним банком, що частково компенсовано валютними надходженнями на користь уряду.