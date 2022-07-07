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Через санкції видобуток нафти в рамках російського проекту "Сахалін-1" скоротився в 22 рази

Зниження видобутку нафти відчули весь Далекий Схід і Росія в цілому.

Через санкції видобуток нафти в рамках російського проекту "Сахалін-1" скоротився в 22 рази
Сахалін-1
Фото: oiltender.com

Видобуток нафти в рамках російського проекту "Сахалін-1" скоротилася в 22 рази – до 10 тисяч барелів на добу через введені проти Росії санкції.

Про це заявив віце-прем'єр – повноважний представник президента РФ в Далекосхідному федеральному окрузі Юрій Трутнєв, інформує російський "Інтерфакс".

Він зазначив, що це позначилося на стані економіки не тільки Сахалінської області. Зниження видобутку нафти відчули весь Далекий Схід і Росія в цілому.

"Недоотримано буде (до бюджету Сахалінської області, – ред.) в 2023 році до 38 млрд рублів. Це 26% від рівня власних доходів регіону в 2022 році", – сказав Трутнєв.

За його словами, через простої виникають не тільки бюджетні збитки, а й погіршення характеристик родовищ. Це надалі вплине на зниження коефіцієнта від нафтовіддачі.

"Це означає, що велика кількість нафти залишиться в пластах", – пояснив він.

Трутнєв також прокоментував вихід іноземних партнерів по сахалінським проектам. Він зазначив, що збереження режиму УРП (угода про розподіл продукції) має принципове значення для бюджету Сахалінської області.

За даними видання, з трьох проектів, що працюють за УРП за участю іноземного капіталу, по спаду видобутку лідирував "Сахалін-1".

 

Нагадаємо, 31 травня лідери Євросоюзу погодили шостий пакет санкцій проти Росії, в якому передбачено значне обмеження імпорту нафти з РФ та відключення низки російських банків від системи SWIFT. 3 червня шостий санкційний пакет набув чинності. 

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