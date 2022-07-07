Для росіян G20 у Індонезії має стати коридором ганьби, – Подоляк

“Кожна цивілізована країна має сказати, що Росія є країною-агресором”.

Україна очікує від зустрічі “Групи 20” повної економічної та політичної ізоляції Кремля.

Про це повідомив у Twitter радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

“Чого очікує Україна від зустрічі G20? Лідерства та рішень – повної економічної та політичної ізоляції Кремля. Для російських представників G20Indonesia має стати коридором ганьби. Кожна цивілізована держава має сказати, що Росія є країною-терористом, якій не подають руки”, – написав він.

Чого очікує Україна від зустрічі #G20? Лідерства та рішень – повної економічної та політичної ізоляції Кремля. Для російських представників #G20Indonesia має стати коридором ганьби. Кожна цивілізована держава має сказати, що Росія нерукостисла країна-терорист. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 7, 2022

Нагадаємо, сьогодні на Балі почалася зустріч голів МЗС країн G20. У цій зустрічі бере участь глава МЗС РФ Сергій Лавров.

Саміт “Групи 20” планується в листопаді 2022 року. Його проводитиме Індонезія.