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Для росіян G20 у Індонезії має стати коридором ганьби, – Подоляк

“Кожна цивілізована країна має сказати, що Росія є країною-агресором”.

Для росіян G20 у Індонезії має стати коридором ганьби, – Подоляк
Фото: Влад Кузніченко

Україна очікує від зустрічі “Групи 20” повної економічної та політичної ізоляції Кремля. 

Про це повідомив у Twitter радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

“Чого очікує Україна від зустрічі G20? Лідерства та рішень – повної економічної та політичної ізоляції Кремля. Для російських представників G20Indonesia має стати коридором ганьби. Кожна цивілізована держава має сказати, що Росія є країною-терористом, якій не подають руки”, – написав він.

Нагадаємо, сьогодні на Балі почалася зустріч голів МЗС країн G20. У цій зустрічі бере участь глава МЗС РФ Сергій Лавров.

Саміт “Групи 20” планується в листопаді 2022 року. Його проводитиме Індонезія. 

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