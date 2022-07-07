Владислав Атрошенко: «Уряд вже виділив Чернігівській області 250 млн на відновлення. Краще, ніж нічого. Але потрібні мільярди»
Владислав Атрошенко: «Уряд вже виділив Чернігівській області 250 млн на відновлення. Краще, ніж нічого. Але потрібні мільярди»
Дмитро Кулеба: «Якщо всі знали, що Київ будуть бомбити ракетами, то можна було продати нам кілька додаткових систем ППО?»
Дмитро Кулеба: «Якщо всі знали, що Київ будуть бомбити ракетами, то можна було продати нам кілька додаткових систем ППО?»
Росія завдала удару по Хмельниччині, - Симчишин (оновлено)
Росія завдала удару по Хмельниччині, - Симчишин (оновлено)
У флоті ворога зменшилася кількість ракетних носіїв
У флоті ворога зменшилася кількість ракетних носіїв
Мережа 1XBet отримала ліцензію в Україні, попри російських кінцевих бенефіціарів, – розслідування РЕБ і InformNapalm
Мережа 1XBet отримала ліцензію в Україні, попри російських кінцевих бенефіціарів, – розслідування РЕБ і InformNapalm
​Війна на виснаження: в очікуванні нової фази
​Війна на виснаження: в очікуванні нової фази
​У Бердянську лунають потужні вибухи
​У Бердянську лунають потужні вибухи
Патрушев підтвердив початкові цілі Путіна щодо зміни режиму в Україні, – ISW
Патрушев підтвердив початкові цілі Путіна щодо зміни режиму в Україні, – ISW
​Військовозобов'язаним та резервістам для виїзду в іншу область потрібен дозвіл військкомату, – Генштаб ЗСУ
​Військовозобов'язаним та резервістам для виїзду в іншу область потрібен дозвіл військкомату, – Генштаб ЗСУ
ГоловнаПолітика

Ірландія шукатиме механізми для фінансової допомоги Україні у межах ЄС

На цьому український прем'єр наголосив під час зустрічі зі своїм ірландським колегою.

Ірландія шукатиме механізми для фінансової допомоги Україні у межах ЄС

Ірландія може стати одним із лідерів у майбутньому процесі відновлення України. 

На цьому наголосив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час зустрічі в Києві зі своїм ірландським колегою Міхалом Мартіном.

Глава українського Уряду подякував ірландським партнерам за приєднання до спільної декларації, яка була ухвалена очільниками урядів і міжнародних організацій за підсумками Конференції з питань відновлення в Лугано.

Шмигаль також подякував Ірландії за прийом українців, які були вимушені виїхати з країни, та за підтримку євроінтеграційних прагнень нашої держави.

Фото: kmu.gov.ua

“Статус кандидата дає нам не лише надію і моральну підтримку. Це те, за що боровся український народ – бути в родині цивілізованих країн і Європейського Союзу”, – відзначив Денис Шмигаль.

Мартін зі свого боку запевнив, що Ірландія надалі буде допомагати українцям і шукатиме механізми для фінансової допомоги в межах Європейського Союзу. Прем’єр-міністр Ірландії додав, що вони працюватимуть із ірландським бізнесом, аби залучити якнайбільше учасників для процесу відновлення України.

Фото: kmu.gov.ua
Фото: kmu.gov.ua

Нагадаємо, 6 липня прем’єр-міністр Ірландії Міхал Мартін уперше в історії українсько-ірландських відносин прибув з візитом в Україну.

Він зустрівся з Президентом Володимиром Зеленським та відвідав деокуповану Київщину.

Раніше Ірландія заморозила російських активів на 1,72 млрд євро.

Крім того, сенат Ірландії визнав війну Росії проти України геноцидом, а сама країна підтримує заявку України на членство в Євросоюзі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також