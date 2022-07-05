Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про те, що Фінляндія та Швеція набули статусу запрошених до НАТО й братимуть участь у роботі Альянсу.

Про це Альянс повідомив у Twitter.

"Посли НАТО щойно підписали протоколи вступу Фінляндії та Швеції. Це історичний день для Фінляндії, Швеції, НАТО та для євроатлантичної безпеки", – заявив Столтенберг у Брюсселі на пресконференції.

Він додав, що тепер Фінляндія та Швеція матимуть статус запрошених та братимуть участь у обговореннях Альянсу.

"Сьогодні Альянс іще раз продемонстрував, що двері НАТО відчинені”, – наголосив Столтенберг.

За його словами, розширення НАТО за декілька десятиліть було великим успіхом, посилюючи мир, стабільність і демократію у всій Європі.

“Приєднатися до НАТО було вільним і незалежним вибором Фінляндії та Швеції, і це є фундаментальним правом кожної держави обирати свій шлях", – підсумував він.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Фінляндія і Швеція офіційно підпишуть свої протоколи про вступ до Альянсу 5 липня.

29 червня Північноатлантичний Альянс запросив Фінляндію і Швецію стати членами НАТО.

18 травня Фінляндія і Швеція офіційно подали заявки на вступ до НАТО. Це рішення вони ухвалили після того, як напад Росії на Україну спричинив нові побоювання щодо безпеки в регіоні. Процес розгляду заявки Швеції та Фінляндії на вступ до Північно-атлантичного альянсу заблокувала Туреччина. Однак, потім сторони дійшли згоди.