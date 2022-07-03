Австралія надасть Україні БТРи, бронеавтомобілі, безпілотники та іншу військову техніку, - Албенізі

У Києві відбулася зустріч Володимира Зеленського з прем’єр-міністром Австралії.

Австралія збільшить військову допомогу Україні. Вона надасть додаткові 14 БТРів, 20 бронеавтомобілів Bushmaster, військове обладнання, безпілотники та іншу військову техніку.

Про це заявив прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албенізі під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським 3 липня в Києві, йдеться на сайті глави держави.

Албенізі підкреслив, що Австралія готова долучитися до міжнародних розслідувань злочинів Росії проти України, а також запровадити додаткові фінансові санкції та заборони на подорожі для ще 16 російських посадовців і олігархів.

"Ми заборонимо імпорт російського золота, щоб зменшити можливості Росії фінансувати цю війну", – сказав австралійський прем'єр.

Зеленський та Албенізі обговорили безпекову співпрацю обох держав, а також координацію зусиль, щоб подолати продовольчу кризу через блокування Росією українських портів.

Також сторони звернули увагу на необхідність посилити макрофінансову підтримку України.

Зеленський запропонував Австралії взяти участь у повоєнній відбудові нашої держави.

"Маємо посилювати міжнародну взаємодію для того, щоб зламати агресивний потенціал Росії. Маємо посилювати санкційний тиск на агресора. Вдячний Австралії за тверду, незламну позицію в цьому питанні», – сказав Президент України.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанізі відвідав сьогодні зруйновані російськими окупантами Бучу, Гостомель та Ірпінь у Київській області.

У червні Австралія передала Україні перші 4 бронетранспортери M113AS4 з 14.