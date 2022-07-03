СБУ виявила зловмисників, які допомагали українцям тікати від мобілізації
СБУ виявила зловмисників, які допомагали українцям тікати від мобілізації
Росіяни скинули на острів Зміїний фосфорні бомби, - Залужний
Росіяни скинули на острів Зміїний фосфорні бомби, - Залужний
«Слухай мене уважно. Ти мене почув?» Остання розмова Путіна та Макрона перед вторгненням РФ (стенограма)
«Слухай мене уважно. Ти мене почув?» Остання розмова Путіна та Макрона перед вторгненням РФ (стенограма)
Дмитро Золотухін: «Війну з Україною Володимир Путін програв 22 лютого 2022 року»
Дмитро Золотухін: «Війну з Україною Володимир Путін програв 22 лютого 2022 року»
Залужний показав, як "байрактар" знищив майно росіян на Зміїному
Залужний показав, як "байрактар" знищив майно росіян на Зміїному
Росіяни, ймовірно, заблоковані на південно-східній околиці Лисичанська, - британська розвідка
Росіяни, ймовірно, заблоковані на південно-східній околиці Лисичанська, - британська розвідка
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
​Російські війська можуть захопити Луганщину найближчими днями, - ISW
​Російські війська можуть захопити Луганщину найближчими днями, - ISW
ГоловнаПолітика

Австралія надасть Україні БТРи, бронеавтомобілі, безпілотники та іншу військову техніку, - Албенізі

У Києві відбулася зустріч Володимира Зеленського з прем’єр-міністром Австралії.

Австралія надасть Україні БТРи, бронеавтомобілі, безпілотники та іншу військову техніку, - Албенізі
Фото: ОПУ

Австралія збільшить військову допомогу Україні. Вона надасть додаткові 14 БТРів, 20 бронеавтомобілів Bushmaster, військове обладнання, безпілотники та іншу військову техніку.

Про це заявив прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албенізі під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським 3 липня в Києві, йдеться на сайті глави держави.

Албенізі підкреслив, що Австралія готова долучитися до міжнародних розслідувань злочинів Росії проти України, а також запровадити додаткові фінансові санкції та заборони на подорожі для ще 16 російських посадовців і олігархів.

"Ми заборонимо імпорт російського золота, щоб зменшити можливості Росії фінансувати цю війну", – сказав австралійський прем'єр.

Зеленський та Албенізі обговорили безпекову співпрацю обох держав, а також координацію зусиль, щоб подолати продовольчу кризу через блокування Росією українських портів.

Також сторони звернули увагу на необхідність посилити макрофінансову підтримку України. 

Зеленський запропонував Австралії взяти участь у повоєнній відбудові нашої держави.

"Маємо посилювати міжнародну взаємодію для того, щоб зламати агресивний потенціал Росії. Маємо посилювати санкційний тиск на агресора. Вдячний Австралії за тверду, незламну позицію в цьому питанні», – сказав Президент України.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанізі відвідав сьогодні зруйновані російськими окупантами Бучу, Гостомель та Ірпінь у Київській області.

У червні Австралія передала Україні перші 4 бронетранспортери M113AS4 з 14.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також