Війна може тривати довго, бо Путін до неї готувався, – Шольц

Санкції Заходу не змусять президента РФ Володимира Путіна швидко припинити війну, тому що він готувався до неї щонайменше рік. Але санкції мають глибокий вплив на економіку Росії.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє видання CBS.

За його словами, Володимир Путін готувався до війни протягом тривалого часу, це свідчить про те, що він може вести війну довго. При цьому Шольц додав, що “насправді цього ніхто не знає”.

“Він (Володимир Путін – ред.) є лідером дуже великої країни, де живе багато людей, з багатьма ресурсами, і він справді веде цю жорстоку війну, і він готувався до неї дуже довго”, – сказав Шольц.

На його думку, “рішення вести війну проти України було ухвалене за рік до її початку або, можливо, раніше, тому що він готувався до неї".

Незважаючи на це, Росія відчуває на собі вплив західних санкцій.

“Це справді завдає йому шкоди, і (Путін – ред.) розуміє глибокий вплив наших санкцій на його економіку”, – зауважив канцлер ФРН.

Адже Росія потребує технологій з решти світу, щоб “мати подібний рівень життя та мати можливість стати частиною зростання світової економіки”.

Нагадаємо, на саміті НАТО у Мадриді Олаф Шольц заявив про те, що країни Альянсу будуть постачати Україні стільки озброєння, скільки їй знадобиться для війни проти Росії.