Майже 30 керівників російських збройних фірм і 14 оборонних компаній не потрапили під санкції, – Reuters

Майже 30 очільників російських збройних фірм і щонайменше 14 оборонних компанії РФ не потрапили під санкції США, ЄС і Великобританії. Про це йдеться у дослідженні Reuters.

Крім того, санкції проти російських виробників зброї застосовувались союзниками по НАТО непослідовно: одні уряди накладали штрафи, інші – ні.

Серед збройних магнатів, які не потрапили під санкції, є Алан Лушніков – найбільший акціонер "Концерну Калашнікова", який виробляє однойменну автоматичну зброю. Він володіє 75% цієї компанії.

Сама фірма перебуває під санкціями з 2014 року – їх було вжито після окупації Криму і частин Луганської і Донецької областей. У цьому році санкції проти концерну впровадили ЄС і Великобританія.

"Коцерн Калашнікова", крім автоматів, пістолетів і кулеметів, виробляє ракети, які можна запускати з літаків і землі.

Та сама ситуація із концерном "Алмаз-Антей", що виробляє ракетні та зенітні комплекси. Компанія під санкціями, а її гендиректор Ян Новіков – ні. Ця фірма виробляє крилаті ракети "Калібр", які російська армія випускає на українців.

Завод Дехтярьова, що виробляє кулемети, протитанкові і зенітні установки, під санкції не потрапив взагалі. Також і Климівський боєприпасний завод, де виробляють патрони для Калашнікова.

КБМ – виробник ракет для "Точок У", якими було вражено залізничний вокзал у Краматорську ще 8 квітня, досі не під обмежувальними заходами. Також санкції не наклали на гендиректора "Високоточних систем" Олександра Денісова.

"Сплав", який виробляє реактивні системи залпового вогню "Ураган", під санкціями в США, але не у ЄС і Великобританії. Гендиректор компанії не перебуває під санкціями взагалі. Аналогічно з материнською компанією "Техмаш".

Однією з найвідоміших російських компаній, якій вдалося уникнути обмежувальних заходів, є "Авісма". Вона на 25% належить Ростеху і постачає продукцію великим західним аерокосмічним компаніям. Її мажоритарний акціонер, мільярдер Михайло Шелков, також не під санкціями.

Річард Коноллі, директор Східної дорадчої групи, – британського консалтингового агентства, що консультує уряди і бізнес щодо російської економіки і оборонного комплексу, зазначив, що вжиття санкцій проти "Авісми" поставить західних аерокосмічних партнерів цієї фірми перед вибором: змінювати постачальника чи самим потрапити під санкції.

"Класична санкційна дилема: якщо ви хочете зашкодити комусь, ви зашкодите собі", – вважає він.