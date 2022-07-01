Окупація, фільтрація, депортація. Вижити і виїхати
Окупація, фільтрація, депортація. Вижити і виїхати
ОБСЄ припиняє роботу проєктів в Україні через вето РФ
ОБСЄ припиняє роботу проєктів в Україні через вето РФ
Росіяни скинули на острів Зміїний фосфорні бомби, - Залужний
Росіяни скинули на острів Зміїний фосфорні бомби, - Залужний
Усі зусилля росіяни зосереджують на оточенні ЗСУ в Лисичанську, − Генштаб
Усі зусилля росіяни зосереджують на оточенні ЗСУ в Лисичанську, − Генштаб
Учора ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів, чотири танки і один гелікоптер
Учора ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів, чотири танки і один гелікоптер
​Мер Дніпра про відставку уряду: "Якщо кінь здох, перестаньте на ньому скакати. Тим більше на переправі"
​Мер Дніпра про відставку уряду: "Якщо кінь здох, перестаньте на ньому скакати. Тим більше на переправі"
«Слухай мене уважно. Ти мене почув?» Остання розмова Путіна та Макрона перед вторгненням РФ (стенограма)
«Слухай мене уважно. Ти мене почув?» Остання розмова Путіна та Макрона перед вторгненням РФ (стенограма)
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
ГоловнаСвіт

Майже 30 керівників російських збройних фірм і 14 оборонних компаній не потрапили під санкції, – Reuters

Серед них – виробник крилатих ракет "Калібр". 

Майже 30 керівників російських збройних фірм і 14 оборонних компаній не потрапили під санкції, – Reuters
Ракета Калібр
Фото: facebook.com/kpszsu

Майже 30 очільників російських збройних фірм і щонайменше 14 оборонних компанії РФ не потрапили під санкції США, ЄС і Великобританії. Про це йдеться у дослідженні Reuters.

Крім того, санкції проти російських виробників зброї застосовувались союзниками по НАТО непослідовно: одні уряди накладали штрафи, інші – ні. 

Серед збройних магнатів, які не потрапили під санкції, є Алан Лушніков – найбільший акціонер "Концерну Калашнікова", який виробляє однойменну автоматичну зброю. Він володіє 75% цієї компанії.

Сама фірма перебуває під санкціями з 2014 року – їх було вжито після окупації Криму і частин Луганської і Донецької областей. У цьому році санкції проти концерну впровадили ЄС і Великобританія. 

"Коцерн Калашнікова", крім автоматів, пістолетів і кулеметів, виробляє ракети, які можна запускати з літаків і землі. 

Та сама ситуація із концерном "Алмаз-Антей", що виробляє ракетні та зенітні комплекси. Компанія під санкціями, а її гендиректор Ян Новіков – ні. Ця фірма виробляє крилаті ракети "Калібр", які російська армія випускає на українців.

Завод Дехтярьова, що виробляє кулемети, протитанкові і зенітні установки, під санкції не потрапив взагалі. Також і Климівський боєприпасний завод, де виробляють патрони для Калашнікова.

КБМ – виробник ракет для "Точок У", якими було вражено залізничний вокзал у Краматорську ще 8 квітня, досі не під обмежувальними заходами. Також санкції не наклали на гендиректора "Високоточних систем" Олександра Денісова.

"Сплав", який виробляє реактивні системи залпового вогню "Ураган", під санкціями в США, але не у ЄС і Великобританії. Гендиректор компанії не перебуває під санкціями взагалі. Аналогічно з материнською компанією "Техмаш". 

Однією з найвідоміших російських компаній, якій вдалося уникнути обмежувальних заходів, є "Авісма". Вона на 25% належить Ростеху і постачає продукцію великим західним аерокосмічним компаніям. Її мажоритарний акціонер, мільярдер Михайло Шелков, також не під санкціями. 

Річард Коноллі, директор Східної дорадчої групи, – британського консалтингового агентства, що консультує уряди і бізнес щодо російської економіки і оборонного комплексу, зазначив, що вжиття санкцій проти "Авісми" поставить західних аерокосмічних партнерів цієї фірми перед вибором: змінювати постачальника чи самим потрапити під санкції.

"Класична санкційна дилема: якщо ви хочете зашкодити комусь, ви зашкодите собі", – вважає він.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також