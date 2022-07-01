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Прем'єр-міністр Болгарії Кирил Петков відхилив ультиматум Росії

РФ погрожує розривом дипломатичних відносин у разі видворення з країни російських дипломатів.

Прем'єр-міністр Болгарії Кирил Петков відхилив ультиматум Росії
Фото: ЕРА/UPG

Прем'єр-міністр Болгарії Кирил Петков, який невдовзі має залишити посаду, сьогодні заявив, що не змінить рішення про висилання 70 російських дипломатів і чиновників. Таким чином, він відхилив ультиматум Москви про розрив дипломатичних відносин з Болгарією.

Про це повідомляє The Sofia Globe.

Міністерство закордонних справ Болгарії 30 червня повідомило, що посол Росії Елеонора Митрофанова передала вербальну ноту, в якій "в ультимативній формі вимагає відкликати до 12:00 1 липня накази про видворення співробітників російських закордонних представництв, оголошених персонами нон ґрата".

Згідно із заявою міністерства, Митрофанова сказала, що у випадку якщо болгарська влада не відкличе рішення, то "негайно буде поставлено питання перед керівництвом Росії про закриття посольства РФ у Болгарії".

Видання повідомляє, що сьогодні незадовго до 12:00 Петков відповів у телезверненні, що уряд не дозволить іноземним дипломатам ставити ультиматум болгарській державі.

Крім того, лідер болгарської партії ГЄРБ і колишній прем'єр-міністр Бойко Борисов висловив підтримку рішенню влади, тоді як голова Болгарської соціалістичної партії та віцепрем'єр-міністр у минулому уряді Корнелія Нінова – розкритикувала його.

Нагадаємо, Болгарія висилає 70 російських дипломатів, які займалися "незвичайною діяльністю".

Перед тим парламент Болгарії оголосив вотум недовіри уряду на чолі з Петковим. На думку прем'єра, його відставці сприяв і російський посол в Болгарії.

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