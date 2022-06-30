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Греція запропонувала допомогу з експортом зерна з України, дає кораблі, - Столтенберг

Держава контролює найбільший у світі торговий флот.

Греція запропонувала допомогу з експортом зерна з України, дає кораблі, - Столтенберг
Фото: Посольство України у Греції

Греція заявила про готовність надати кораблі для експорту зерна з України. Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на саміті НАТО в Мадриді, передає Sky News.

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс наголосив на тому, що його держава "має відіграти особливу роль у цих зусиллях, оскільки вона контролює найбільший у світі торговий флот".

"Греція знову пропонує допомогу та підтримку будь-яких зусиль, зроблених під егідою ООН для того, щоб зерно, яке зараз перебуває в пастці в Україні, насамперед в Одесі, покинуло Україну та зрештою потрапило до країн, які потребують це сьогодні", - сказав Міцотакіс.

Нагадаємо, російські загарбники продовжують цинічно красти українське продовольство і вивозити його за межі країни. З Бердянська, що в Запорізькій області, сьогодні, 30 червня, відплило вантажне судно із зерном.

Посол з особливих доручень при Міністерстві закордонних справ України Ольга Трофімцева заявила, що розблокування портів найближчим часом - нереалістичне.

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