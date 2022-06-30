Україна почала експорт електроенергії в країну Євросоюзу – Румунію

З першої години ночі 30 червня Україна розпочала експорт електроенергії до Румунії. Початковий обсяг складає 100 МВт.

Про це у Фейсбуці повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

"Енергетичний безвіз із ЄС, який запрацював у березні цього року, дає свій дуже осяжний та практичний результат. Лише за перший день державне підприємство "Укренерго" заробило 10 млн грн на продажі доступу до міждержавного перетину", – повідомив він.

За його словами, потенціал експорту української електроенергії в Європу складає до 2,5 ГВт. За таким сценарієм держава зможе отримувати понад 70 млрд грн на рік.

Таким чином започатковано експорт електроенергії до Євросоюзу, адже Румунія стала першою країною ЄС, яка імпортувала українську електроенергію.

У березні цього року завершилося обʼєднання української та європейської енергосистем. Україна стала членом "енергетичного Євросоюзу". Українська енергетична система сьогодні синхронізувалася з енергомережею континентальної Європи ENTSO-E.

У день початку війни з Росією Україна остаточно від’єдналася від енергетичної системи РФ і Білорусі.