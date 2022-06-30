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Бельгія припиняє видачу туристичних віз росіянам

Візовий центр прийматиме заяви тільки на студентські, робочі, а також візи для возз'єднання сім'ї.

Бельгія припиняє видачу туристичних віз росіянам
Фото: falck.com

Консульство Бельгії в Росії з 1 липня припиняє видачу короткострокових віз, зокрема, туристичних.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на оператора візових центрів VFS Global.

Зазначається, що з липня візовий центр Бельгії в РФ буде приймати заяви тільки на студентські, робочі візи, а також візи для возз'єднання сім'ї.

Нагадаємо, раніше візовий центр Греції зупинив прийом документів на візи в громадян РФ. Консульства Греції в Москві, Петербурзі та Новоросійську не розглядають заяви з 27 червня.

Уряд Чехії тимчасово зупинив видавання віз і дозволів на проживання громадянам РФ та Білорусі. Рішення діятиме до березня 2023 року.

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