Бельгія припиняє видачу туристичних віз росіянам

Візовий центр прийматиме заяви тільки на студентські, робочі, а також візи для возз'єднання сім'ї.

Консульство Бельгії в Росії з 1 липня припиняє видачу короткострокових віз, зокрема, туристичних.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на оператора візових центрів VFS Global.

Зазначається, що з липня візовий центр Бельгії в РФ буде приймати заяви тільки на студентські, робочі візи, а також візи для возз'єднання сім'ї.

Нагадаємо, раніше візовий центр Греції зупинив прийом документів на візи в громадян РФ. Консульства Греції в Москві, Петербурзі та Новоросійську не розглядають заяви з 27 червня.

Уряд Чехії тимчасово зупинив видавання віз і дозволів на проживання громадянам РФ та Білорусі. Рішення діятиме до березня 2023 року.