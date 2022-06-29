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ЄС може звільнити Калінінград від санкцій, щоб не погіршувати стосунки з Росією, - Reuters

Цю поступку в Євросоюзі можуть зробити лише за умови, що санкціоновані вантажні перевезення використовуються лише в Калінінграді.

ЄС може звільнити Калінінград від санкцій, щоб не погіршувати стосунки з Росією, - Reuters
Фото: president.gov.ua

Росія може відновити постачання товарів до Калінінградської області - ЄС готується дати на це дозвіл, повідомляє Reuters.

Наразі європейські чиновники ведуть переговори з Литвою про звільнення Калініграда від санкцій, які торкнулися промислових товарів, таких як сталь.

Пошук компромісу для вирішення одного з численних конфліктів з Москвою відбувається за підтримки Німеччини.

За інформацією видання, торгівля через Литву з російським Калінінградом уже невдовзі може повернутися до нормального режиму. Очікується, що компроміс знайдуть або до 10 липня, або ж оголосять наступного тижня.

Серед варіант домовленостей - звільнення перевезень вантажів на підставі того, що це не нормальна міжнародна торгівля, оскільки Калініград є частиною РФ.

Цю поступку в ЄС можуть зробити лише за умови, що санкціоновані вантажні перевезення використовуються в Калінінграді, а не експортуються через порт, де розташована штаб-квартира Балтійського флоту Росії.

У Литві кажуть - продовжуватимуть консультації з Європейською комісією щодо застосування санкцій і що будь-які зміни блоку не повинні виокремлювати країну Балтії.

Якщо традиційний маршрут для російських товарів до Калінінграда не буде відновлено, в Литві побоюються, що Москва може використати військову силу, аби розорити сухопутний коридор через литовську територію.

Нагадаємо, Литва з 18 червня припинила пропускати через свою територію транзитні потяги з товарами, які потрапили під санкції Євросоюзу. Росія звернулася з вимогою відновити транзит. Однак днями президент Литви Ґітанас Науседа заявив, що його країна продовжить дотримуватися санкційного режиму щодо обмежень на транзит до Калінінградської області та не реагуватиме на погрози з РФ.

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