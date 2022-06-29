Укренерго намагалися атакувати хакери з Роскосмоса

З початку повномасштабного вторгнення РФ таких спроб було більш 300.

Російські хакери намагалися атакувати Укренерго.

Про це повідомила пресслужба компанії.

"Кіберпериметр Укренерго продовжує притягувати до себе різних зайд. Сьогодні їхній список поповнили хакери-невдахи з Роскосмоса. Що шукали - не знаємо, може секрет старлінків Ілона Маска. Сьогодні Роскосмос доєднався до ФСО та ФСБ, російських військових та інших власників російських IP-адрес, які також намагалися пройти кіберзахист Укренерго протягом останніх місяців. Пішли ні з чим", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що подібних спроб із початку повномасштабного вторгнення РФ було більше 300.

"І так з початку війни 300 тисяч разів (загальна кількість кіберподій з початку вторгнення). Цим унікальним досвідом кіберфахівців Укренерго зараз цікавляться у всьому світі. Сьогодні розбираємо новітні кіберпригоди з фахівцями європейських операторів. На слайді ви можете побачити активність спроб ворога кібератакувати", - додали в пресслужбі.

Нагадаємо, раніше СБУ заблокувала київську ІТ-компанію, яка розробляла програмне забезпечення для окупантів.