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Укренерго намагалися атакувати хакери з Роскосмоса

З початку повномасштабного вторгнення РФ таких спроб було більш 300.

Укренерго намагалися атакувати хакери з Роскосмоса
Фото: Макс Требухов

Російські хакери намагалися атакувати Укренерго.

Про це повідомила пресслужба компанії.

"Кіберпериметр Укренерго продовжує притягувати до себе різних зайд. Сьогодні їхній список поповнили хакери-невдахи з Роскосмоса. Що шукали - не знаємо, може секрет старлінків Ілона Маска. Сьогодні Роскосмос доєднався до ФСО та ФСБ, російських військових та інших власників російських IP-адрес, які також намагалися пройти кіберзахист Укренерго протягом останніх місяців. Пішли ні з чим", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що подібних спроб із початку повномасштабного вторгнення РФ було більше 300.

"І так з початку війни 300 тисяч разів (загальна кількість кіберподій з початку вторгнення). Цим унікальним досвідом кіберфахівців Укренерго зараз цікавляться у всьому світі. Сьогодні розбираємо новітні кіберпригоди з фахівцями європейських операторів. На слайді ви можете побачити активність спроб ворога кібератакувати", - додали в пресслужбі.

Нагадаємо, раніше СБУ заблокувала київську ІТ-компанію, яка розробляла програмне забезпечення для окупантів.

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