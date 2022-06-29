Укренерго намагалися атакувати хакери з Роскосмоса

Російські хакери намагалися атакувати Укренерго.
Про це повідомила пресслужба компанії.
"Кіберпериметр Укренерго продовжує притягувати до себе різних зайд. Сьогодні їхній список поповнили хакери-невдахи з Роскосмоса. Що шукали - не знаємо, може секрет старлінків Ілона Маска. Сьогодні Роскосмос доєднався до ФСО та ФСБ, російських військових та інших власників російських IP-адрес, які також намагалися пройти кіберзахист Укренерго протягом останніх місяців. Пішли ні з чим", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що подібних спроб із початку повномасштабного вторгнення РФ було більше 300.
"І так з початку війни 300 тисяч разів (загальна кількість кіберподій з початку вторгнення). Цим унікальним досвідом кіберфахівців Укренерго зараз цікавляться у всьому світі. Сьогодні розбираємо новітні кіберпригоди з фахівцями європейських операторів. На слайді ви можете побачити активність спроб ворога кібератакувати", - додали в пресслужбі.
Нагадаємо, раніше СБУ заблокувала київську ІТ-компанію, яка розробляла програмне забезпечення для окупантів.