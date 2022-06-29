Офіційний представник НАТО: "Головне для України - виграти війну. Про вступ поговоримо пізніше"

У НАТО не вважають пріоритетом для України вступ до Альянсу зараз, але після перемоги Києва над російськими окупантами готові повернутися до переговорів.

Про це заявив офіційний представник Альянсу, передає "Інтерфакс-Україна".

"Зараз фокус українського уряду – виграти війну. І це те, що ми повністю підтримуємо. І коли Україна захоче знову поговорити про наступні кроки, ми повернемось до цього питання. Зараз фокус усіх нас на тому, щоб зробити найбільший внесок, який допоміг би Україні на полі бою проти російських загарбників. І коли Україна буде готова повернутися до питання часових проміжків… І, знов-таки, це вирішуватиме Україна. Однак фокус зараз – виграти війну", - сказав він на брифінгу під час саміту організації.

Він наголосив, що рішення, ухвалене союзниками у 2008 році на Бухарестському саміті, є незмінним.

"Воно діє. Ми все ще бачимо Україну як члена НАТО в майбутньому. Україні вирішувати, коли та як приймати рішення. Прогрес, який ми побачили вчора з Фінляндією та Швецією, дуже прямо демонструє, що двері НАТО залишаються відчиненими. Немає втоми від розширення Північноатлантичного союзу", - зазначив презставник Альянсу.

Він додав, що Україна є критично важливою для всієї європейської безпеки.

"Вона також є важливою для глобальної безпеки. Тому що те, що Росія зараз робить стосовно України, це також те, що інші країни можуть зробити. Однак для нас у НАТО Україна має бути незалежною та суверенною територіально країною в плані безпеки. Це критично для нашої безпеки. І це також не зміниться", - підсумував він.

Нагадаємо, перед повномасштабним вторгненням в Україну та на тлі скупчення своїх військ та техніки біля українських кордонів торік у грудні, МЗС РФ оприлюднило проєкти угоди з НАТО та договору зі США про так звані гарантії безпеки, які передбачають відмову від подальшого розширення Альянсу та вступу в нього України. Президент РФ Путін також просив НАТО гарантувати безпеку України, відмовивши їй у вступі до Альянсу.