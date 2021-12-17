Росія офіційно запропонувала НАТО відмовитися від подальшого розширення, в тому числі приєднання України

Міністерство закордонних справ Росії оприлюднило проєкти угоди з НАТО та договору зі США про так звані гарантії безпеки, які передбачають відмову від подальшого розширення альянсу та вступу в нього України.

Текст цих проєктів, які Росія передала США у середу, 15 грудня, з'явився у п'ятницю в російських ЗМІ.

Росія пропонує НАТО зобов'язатися, що Україна та інші країни колишнього СРСР не увійдуть до складу альянсу. Її вимоги передбачають відмову від будь-якої військової діяльності НАТО на території України та інших країн Східної Європи, Кавказу та Середньої Азії.

Проєкт угоди з НАТО також говорить, що сторони зобов'язуються не розгортати ракети середньої та малої дальності в районах, звідки вони можуть вражати один одного. Крім того, Росія пропонує НАТО підтвердити, що сторони не розглядають одне одного як противників.

Запропонований проєкт договору зі США також передбачає, що американці мають відмовитися від прийому до НАТО держав, які раніше входили в СРСР, не створювати на їх території військові бази та не розвивати з ними двостороннє військове співробітництво.

Росія вимагає від США відмови від польотів тяжких бомбардувальників та перебування бойових кораблів усіх класів в районах, звідки вони здатні уражати цілі на російській території.

Нагадаємо, що з 2019 року в Конституції України записано курс на членство в НАТО та ЄС. Останні соціологічні опитування свідчать, що більшість населення вільних від окупації регіонів України підтримують вступ України в альянс.

У червні 2021 року учасники саміту НАТО підтвердили рішення прийняти Україну та Грузію в альянс.