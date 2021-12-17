Корнієнко зачитав рішення про зміну голови фракції "Голос" з Железняка на Устінову

Про це було оголошено в останні хвилини позачергового засідання.

Перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко оголосив рішення про зміну голови фракції "Голос" з Ярослава Железняка на Олександру Устінову. Відповідну інформацію він оголосив на позачерговому парламентському засіданні.

Заступником голови фракції, згідно із зачитаною Корнієнком інформацією, стала Юлія Клименко.

"Відповідно до ст. 60 закону "Про регламент Верховної ради" оголошую про обрання Устінової Олександри Юріївни на посаду голови депутатської фракції "Голос". Заступником голови обрано Клименко Юлію Леонідівну", – оголосив він.

Після цього головуючий закрив засідання, сказавши, що з Кірою Рудик (головою партії) продовжать розмови щодо цього.

Железняк у коментарі LB.ua назвав це рейдерським захопленням і незаконною зміною керівництва. Железняк вважає, що на депутатів нібито тисне Офіс президента.

"За вчора ми дізналися, що якийсь адвокат з Дніпра подав позов у Печерський районний суд про відміну положення про фракцію партії "Голос". Це відбулося, вже пройшли строки. Сьогодні те, що ви бачили, коли затягувалось позачергове засідання, не оголошували закриття, відбувалося виключно через те, що був тиск на суддю", – вважає депутат.

Він додав, що ухвала була оголошена нібито з порушенням строків, і її зразу ж отримав Олександр Корнієнко, після чого зачитав рішення фракції про зміну керівництва. Железняк додав, що він це рішення не підписував, і його заступник Роман Костенко теж.

Історія з зміною голови фракції "Голос" триває ще з літа, коли в червні всередині політсили група народних депутатів оголосила про створення обʼєднання "Справедливість". Депутати цього обʼєднання оголосили, що будуть змінювати очільника фракції. Лідеркою обʼєднання стала Устінова, крім неї туди увійшли Ольга Стефанишина, Андрій Шараскін, Ярослав Юрчишин, Соломія Бобровська, Галина Васильченко, Юлія Клименко, Роман Лозинський, Наталя Піпа, Володимир Цабаль.

У липні Олександра Устінова заявила про зміну керівника фракції з Ярослава Железняка на Романа Костенка (в якості в.о.). Утім сам Железняк заперечував, що таке рішення було ухвалено згідно з вимогами статуту.

Згодом Регламентний комітет Ради роз'яснив ситуацію із заявами про звільнення Железняка з позиції голови фракції "Голос". За словами джерел у комітеті, зміни голови фракції "Голос" не відбулося через недостатню кількість голосів і порушення процедури.

Того ж місяця з партії "Голос" вийшли семеро народних депутатів. Заяви про вихід відбулися на тлі тривалих міжусобиць, що почалися в партії після того, як її лідер Святослав Вакарчук склав мандат і відійшов від справ.

У жовтні в партії "Голос" заявили, що оголошення головою парламенту Русланом Стефанчуком листа окремих виключених з політсили народних депутатів про зміщення з посади очільника фракції Ярослава Железняка не мають юридичної сили.

На погоджувальних радах, що відбуваються кожного понеділка на пленарних тижнях, від "Голосу" виступали зразу два представники – Ярослав Железняк і Олександра Устінова – попри те, що зазвичай слово має тільки голова фракції.