У "Нафтогазі" визнали, що не зможуть довго утримувати низькі ціни на газ для населення
У "Нафтогазі" визнали, що не зможуть довго утримувати низькі ціни на газ для населення
Ось що означає ігнорувати Ярмоленка: Моєс установив антирекорд АПЛ
Ось що означає ігнорувати Ярмоленка: Моєс установив антирекорд АПЛ
У Києві на Малій Житомирській провалився асфальт, під яким виявили підвал
У Києві на Малій Житомирській провалився асфальт, під яким виявили підвал
Промоутер Усика висловився про ситуацію з відсутністю українського прапора в рингу після перемоги Ломаченка над Коммі
Промоутер Усика висловився про ситуацію з відсутністю українського прапора в рингу після перемоги Ломаченка над Коммі
Порошенко "увірвався" в прямий ефір телеканалу "Рада"
Порошенко "увірвався" в прямий ефір телеканалу "Рада"
Росія заявила про готовність до негайних переговорів з НАТО в будь-якій нейтральній країні
Росія заявила про готовність до негайних переговорів з НАТО в будь-якій нейтральній країні
Головний український розвідник живе в одному маєтку з Гогілашвілі (оновлено)
Головний український розвідник живе в одному маєтку з Гогілашвілі (оновлено)
Зеленський прокоментував інформацію про блокування двома членами НАТО купівлі зброї Україною
Зеленський прокоментував інформацію про блокування двома членами НАТО купівлі зброї Україною
Чи злетить ЮНА і до чого тут МАУ
Чи злетить ЮНА і до чого тут МАУ
ГоловнаПолітика

Депутати Київради підтримали проєкт рішення Кличка щодо звернення до ВР про ухвалення закон про ОСН

Органи самоорганізації населення – представницькі органи, які створюють мешканці міста для розв'язання окремих питань місцевого значення.

Депутати Київради підтримали проєкт рішення Кличка щодо звернення до ВР про ухвалення закон про ОСН
Фото: /vechirniy.kyiv.ua

За ініціативи мера Києва Віталія Кличка депутати Київради звернулися до парламенту, щоб той ухвалив новий закон щодо діяльності органів самоорганізації населення. Рішення ухвалили на засіданні Київради.

Співавтор законопроєкту від громадської організації «Офіс розвитку міста» Ольга Балицька зазначила, що цей законопроєкт є надзвичайно важливим для впровадження прямої демократії в Україні.

«Сьогодні робиться епохальна подія. Бо ми сьогодні звернемося до Верховної Ради до нарешті впровадження реальної прямої демократії в Україні. Забезпечення механізмів її дії. Забезпечення гарантованого громадянам України і всім людям, які проживають у світі, права на безпечний простір. Права на самоврядування. Ми будемо діяти у світлі міжнародного досвіду, у світлі кращих практик. І будемо впроваджувати це з адаптацією до законодавства та специфіки України. Я впевнена, що це звернення до Верховної Ради, яке ми зараз привнесемо, конструктивно змінить нашу державу в цілому і нарешті дозволить зробити наші громадські простори, території наших міст, сіл, селищ набагато кращими», - заявила Балицька під час виступу.

Напередодні Віталій Кличко повідомив про реєстрацію відповідного рішення.

«Я реєструю проєкт звернення Київради до депутатів парламенту – підтримати запропонований представниками громади законопроєкт про діяльність ОСН. Що таке ОСН? Це – представницькі органи, які створюють мешканці міста для розв'язання окремих питань місцевого значення. Це будинкові, вуличні, квартальні комітети, комітети мікрорайонів, районів у містах. ОСН співпрацюють із багатьма установами та організаціями задля розв'язання місцевих питань. Та дають можливість усім охочим брати участь у громадському житті міста. Сьогодні в умовах наступу, який відбувається на місцеве самоврядування, права та повноваження органів самоорганізації населення дуже важливі. Бо це – інструмент місцевої демократії. Але нинішнє законодавство у цьому питанні – застаріле. І я дякую громадській організації «Офіс розвитку міста», яка долучилась і розробила прогресивний законопроєкт щодо діяльності ОСН», – підкреслив Віталій Кличко.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Читайте також