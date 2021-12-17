Депутати Київради підтримали проєкт рішення Кличка щодо звернення до ВР про ухвалення закон про ОСН

За ініціативи мера Києва Віталія Кличка депутати Київради звернулися до парламенту, щоб той ухвалив новий закон щодо діяльності органів самоорганізації населення. Рішення ухвалили на засіданні Київради.

Співавтор законопроєкту від громадської організації «Офіс розвитку міста» Ольга Балицька зазначила, що цей законопроєкт є надзвичайно важливим для впровадження прямої демократії в Україні.

«Сьогодні робиться епохальна подія. Бо ми сьогодні звернемося до Верховної Ради до нарешті впровадження реальної прямої демократії в Україні. Забезпечення механізмів її дії. Забезпечення гарантованого громадянам України і всім людям, які проживають у світі, права на безпечний простір. Права на самоврядування. Ми будемо діяти у світлі міжнародного досвіду, у світлі кращих практик. І будемо впроваджувати це з адаптацією до законодавства та специфіки України. Я впевнена, що це звернення до Верховної Ради, яке ми зараз привнесемо, конструктивно змінить нашу державу в цілому і нарешті дозволить зробити наші громадські простори, території наших міст, сіл, селищ набагато кращими», - заявила Балицька під час виступу.

Напередодні Віталій Кличко повідомив про реєстрацію відповідного рішення.

«Я реєструю проєкт звернення Київради до депутатів парламенту – підтримати запропонований представниками громади законопроєкт про діяльність ОСН. Що таке ОСН? Це – представницькі органи, які створюють мешканці міста для розв'язання окремих питань місцевого значення. Це будинкові, вуличні, квартальні комітети, комітети мікрорайонів, районів у містах. ОСН співпрацюють із багатьма установами та організаціями задля розв'язання місцевих питань. Та дають можливість усім охочим брати участь у громадському житті міста. Сьогодні в умовах наступу, який відбувається на місцеве самоврядування, права та повноваження органів самоорганізації населення дуже важливі. Бо це – інструмент місцевої демократії. Але нинішнє законодавство у цьому питанні – застаріле. І я дякую громадській організації «Офіс розвитку міста», яка долучилась і розробила прогресивний законопроєкт щодо діяльності ОСН», – підкреслив Віталій Кличко.